English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Gold : బంగారాన్ని భూమిలో దాచుకుని.. ప్రపంచ దేశాలకు షాకిస్తున్న బుల్లి దేశం..!!

Gold : బంగారాన్ని భూమిలో దాచుకుని.. ప్రపంచ దేశాలకు షాకిస్తున్న బుల్లి దేశం..!!

Gold Mines: బంగారానికి శతాబ్దాల నుంచి డిమాండ్ ఉందన్న సంగతి తెలిసిందే. బంగారం మానవ సమాజానికి ఆర్థిక బలం, సామాజిక గౌరవం, భద్రతకు సూచికగా నిలుస్తోంది. బంగారం కేవలం ఒక లోహం మాత్రమే కాదు..అదొక శక్తి. గౌరవానికి ప్రతిష్టకు, సంపదకు ప్రతిరూపంగా నిలుస్తోంది. భారత్ వంటి ఆసియా దేశాల్లో బంగారం అనేది పండగలు, ఫంక్షన్లు, పెళ్లిళ్లు వంటి వేడుకల్లో తప్పనిసరిగా ధరించే సంప్రదాయం ఉంది. అయితే ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద బంగారు నిల్వలు భారత్ లోనే కాదు తక్కువ జనాభా ఉండే ఇతర దేశాల్లోనూ ఉన్నాయని కొత్త నివేదికలు చెబుతున్నాయి.

1 /7

వరల్డ్ గోల్డ్ కౌన్సిల్ విడుదల చేసిన తాజాగా గణాంకాల ప్రకారం ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుమారు 2,44,000 మెట్రిక్ టన్నుల బంగారం గుర్తించింది. వీటిలో 1,87, 000 మెట్రిక్ టన్నులను ఇప్పటికే బయటకు తీశారు. ఇంకా 57 వేల మెట్రిక్ టన్నుల బంగారం భూగర్భంలో మిగిలి ఉందని అంచనా వేసింది.

2 /7

  ఈ భూగర్భ బంగారంలో అతిపెద్దభాగం కొన్ని ముఖ్యమైన దేశాల నేల కింద దాగి ఉందని పేర్కొంది. అందులో ఆస్ట్రేలియా, చైనా, రష్యా, దక్షిణాఫ్రియా, ఇండోనేషియా ప్రధాన దేశాలు ఉన్నాయి. అయితే అతి చిన్న దేశం ఆస్ట్రేలియా.  

3 /7

  ఆస్ట్రేలియాలో ప్రస్తుతం ప్రపంచంలోనే అత్యధిక బంగారం నిల్వలు ఉన్న దేశంగా ప్రపంచ పటంలో నిలిచింది. ఈ దేశంలో దాదాపు 12వేల మెట్రిక్ టన్నుల భూగర్భ బంగారం ఆ దేశంలో ఉన్నట్లు తెలిపింది. దీని నిల్వుల విలువ సుమారు 720 బిలియన్ అమెరికన్ డాలర్లు.  

4 /7

  వెస్ట్రన్ ఆస్ట్రేలియాలోని కల్గూర్లీ, న్యూసౌత్ వేల్స్ ప్రాంతాలు ప్రధాన బంగారు గనులకు కేంద్రాలుగా ఉన్నాయి. రష్యా కూడా దాదాపు 12వేల మెట్రిక్ టన్నుల బంగారు నిల్వలతో రెండో స్థానంలో నిలిచింది. సైబీరియా, మాగడాన్, క్రాస్నోయార్స్ వంటి ప్రాంతాలు బంగారు తవ్వకాలకు ప్రధాన కేంద్రాలుగా ఉన్నాయి.  

5 /7

  రష్యా తన బంగారం నిల్వలను డాలర్ ఆధారిత వ్యవస్థకు ప్రత్యామ్నాయంగా వినియోగించుకునే వ్యూహం పాటిస్తోంది. అలాగే దక్షిణాఫ్రికా 19వ శతాబ్దం నుంచి బంగారం ఉత్పత్తిలో ప్రపంచానికి నాయకత్వం వహిస్తోంది. ఇప్పటి వరకు సుమారు 3,200 మెట్రిక్ టన్నుల భూగర్భ బంగారు నిక్షేపాలు ఉన్నట్లు భావిస్తున్నారు.  

6 /7

  ఇక అమెరికా దాదాపు 3వేల మెట్రిక్ టన్నుల బంగారంతో నాలుగవ స్థానంలో ఉంటే నెవెడా రాష్ట్రంలో బంగారు ఉత్పత్తి 75శాతం వాటా కలిగి ఉంది. అమెరికా సెంట్రల్ బ్యాంకు కూడా బంగారాన్ని రిజర్వ్ ఆస్తిగా ఉంచి ఆర్థిక భద్రతను మరింత బలోపేతం చేస్తుంది.    

7 /7

  అటు ఇండోనేషియాలోనూ 3,600 మెట్రిక్ టన్నుల బంగారం ఉంది. గ్రాస్ బర్గ్ మైన్ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద బంగారు గని, బంగారంతోపాటు రాగి గని కూడా ఉంది. ప్రపంచ బంగారు భూగర్భ నిల్వల్లో ఈ ఐదు దేశాలు దాదాపు 60శాతం వాటాను కలిగి ఉన్నాయి.  

Largest Copper Gold Silver Deposits discovered andes mountain filo del sol world largest gold reserve top gold reserve countries india china pakistan gold Andes mountain range China

Next Gallery

Gold Rate Today: తగ్గిన ఫెడ్ రిజర్వ్ వడ్డీరేట్లు.. బంగారం ధరలు మరింత పతనమయ్యే ఛాన్స్.. అక్టోబర్ 30వ తేదీ గురువారం రూ. 10వేలు తగ్గింపు..!!