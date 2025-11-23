Gold Reserves: కేజీఎఫ్ ను మించి బంగారు నిల్వలు ఉన్న రాష్ట్రమిదే.. త్వరలో ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు చీప్ ధరకే గోల్డ్..

Gold Reserves: ప్రస్తుతం మన దేశంలో ఎక్కువ బంగారు నిల్వలున్న రాష్ట్రంగా అతి అవతరించబోతుంది. కేజీఎఫ్ ను మించిన బంగారం అక్కడ దొరకబోతుంది. త్వరలో ధనిక రాష్ట్రంగా అవతరించబోతుంది.
మన దేశంలో ఒడిశా వెనుకపడిన రాష్ట్రం.కానీ అతిత్వరలో ఆ రాష్ట్రం దేశంలోనే ధనక రాష్ట్రం కాబోతోంది. అదిఎలా అంటే అక్కడ బంగారు గనులు బయటపడ్డాయి. అక్కడి భూమిలో దాదాపు 20 మెట్రిక్ టన్నుల బంగారు నిక్షేపాలు ఉన్నట్టు జియోలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా సర్వేలో తేలింది. ఇక ఇప్పుడు దానిని వెలికితీసే ప్రయత్నాలు జోరుగా సాగుతున్నాయి.
భారత్ దశ దిశ మారుతోంది. ఎందుకంటే దేశంలో మరోసారి భారీ బంగారు నిక్షేపాలు బయటపడ్డాయి. ఈ నిక్షేపాలు ఒడిశా రాష్ట్రంలో వెలుగుచూశాయి. ఇటీవల అక్కడ బంగారు నిక్షేపాలు ఉన్నట్లు జియోలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా ప్రకటించింది. ఇదే విషయాన్ని ఒడిశా రాష్ట్ర భూగర్భ శాఖ మంత్రి అసెంబ్లీలో ప్రకటించారు. బంగారు నిక్షేపాలను వెలికి తీసేందుకు ఒడిశా మైనింగ్ కార్పొరేషన్, జియోలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియాతో కలిసి ఈ పరిశోధనలు చేస్తోందన్నారు.
ఒడిశాలోని అనేక జిల్లాల్లో దాదాపు 20మెట్రిక్ టన్నుల బంగారు నిల్వలు ఉన్నాయని జియోలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా అంచనా వేసింది. దీంతో ఒడిశా రాష్ట్రంలోని దేవ్ఘర్, సుందర్గఢ్, నబరంగ్పూర్, కియోంఝర్, అంగుల్, ఖాళీ పేజీ, అదనంగా, మయూర్భంజ్, మల్కనగరి, సంబల్పూర్, బౌధ్ జిల్లాల్లో బంగారు నిక్షేపాల కోసం అన్వేషణ కొనసాగుతోంది.అయితే, ప్రాథమిక అంచనా ప్రకారం బంగారు నిల్వలు 10 నుండి 20 మెట్రిక్ టన్నుల వరకు ఉండవచ్చని భావిస్తున్నారు.
భారతదేశం మొత్తం బంగారు దిగుమతులతో పోలిస్తే ఇది చిన్నదే అయినప్పటికీ, దేశీయ బంగారు ఉత్పత్తిని పెంచే దిశలో ఇదో ముందడుగంటున్నారు విశ్లేషకులు. బంగారు నిక్షేపాల అన్వేషణ కోసం ఒడిశా ప్రభుత్వానికి చెందిన ఒడిశా మైనింగ్ కార్పొరేషన్, GSI కలిసి వెలికితీత పనులు, వాటి కమర్షలైజేషన్ కోసం ప్రయత్నాలు జోరుగా సాగుతున్నాయి. దేవ్ఘర్ జిల్లాలోని మొదటి బంగారు మైనింగ్ బ్లాక్ వేలానికి సిద్ధమయ్యింది. నిక్షేపం నాణ్యత, దాని మైనింగ్ సామర్థ్యాన్ని నిర్ధారించడానికి G3 నుండి G2 స్థాయిల వరకు వివరణాత్మక డ్రిల్లింగ్, నమూనా సేకరణ జరుగుతోందన్నారు.
ఈ బంగారు నిక్షేపాన్ని కమర్షియల్ గా తవ్వితే, స్థానిక ప్రాంతంలో మౌలిక సదుపాయాలు, ఉపాధి, మానవ సేవల విస్తరణకు వీలు కలుగుతుందని అక్కడి ప్రజలు భావిస్తున్నారు. ఒడిశాలో బంగారు నిక్షేపాలు వెలుగు చూస్తే…. దేశంలో బంగారం దిగుమతులపై ఆధారపడటాన్ని కొంత మేరకు తగ్గించవచ్చు. ఒడిశాను ఇనుప ఖనిజం , బాక్సైట్లకు మాత్రమే కాకుండా బంగారు కేంద్రంగా మారాయి. ఒడిశాలో ఇప్పటికే భారతదేశంలోని క్రోమైట్లో 96%, బాక్సైట్లో 52%, ఇనుప ఖనిజ నిల్వలు 33% ఉన్నాయి. ఇప్పుడు బంగారు ఆవిష్కరణ ఈ జాబితాకు కొత్త కోణాన్ని ఇస్తోంది.
అయితే తవ్వకాల ఫైనల్ రిపోర్ట్ ఇంకా అందలేదు. అది అందితే బంగారు నాణ్యత ఎంతో తేలుతుంది. ఆ తర్వాత సాంకేతిక కమిటీల ద్వారా అన్వేషణ ప్రక్రియ వేగవంతం అవుతుంది. రిపోర్ట్ను బట్టే వేలం ప్రక్రియ షురూ చేస్తారు. వాణిజ్య సాధ్యాసాధ్యాల మూల్యాంకనం చేయనున్నారు. పారదర్శక వేలం, పెట్టుబడి ఆకర్షణ. పర్యావరణ, సామాజిక ప్రభావ అధ్యయనాల తర్వాత ఈ గనుల తవ్వకం ప్రారంభిస్తారు. మొత్తం మీద ఒడిశాలో ఈ బంగారు నిక్షేపాల ఆవిష్కరణ భారతదేశ మైనింగ్ వ్యూహంలో ఒక కొత్త అధ్యాయాన్ని లిఖించడమే కాకుండా స్థానిక ప్రజలకు ఆర్థికంగా ఒక వరమని చెప్పొచ్చు.