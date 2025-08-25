English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Hair Fall Control: ఈ మొక్క వల్ల.. జుట్టుకి మహాద్భుతం…రాళ్లడం తగ్గుముఖం పట్టడం ఖాయం..!

Hair Fall:
జుట్టు రాలే సమస్య ప్రస్తుతం ఎంతోమందిని వెంటాడుతోంది. అయితే కొన్ని చిన్న జీవన శైలిలో మార్పులు తీసుకోవడం వల్ల.. జుట్టు ఊరదాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా ఇప్పుడు చెప్పబోయే చిన్న మొక్క.. జుట్టు రాలే సమస్య నుంచి మిమ్మల్ని ఎంతగానో దూరం పెడుతుంది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే.
చాలామందికి జుట్టు రాలే సమస్య అధికంగా ఉంటుంది. అయితే దీనికి చెక్ పెట్టాలి అన్నప్పుడు మన జీవన శైలిలో అలానే మన ఆహారాల..వాట్లల్లో ఎన్నో మార్పులు తీసుకురావాలి.

ముఖ్యంగా ఇప్పుడు చెప్పబోయే ఒక మొక్క.. జుట్టు రాలడాన్ని తగ్గించి జుట్టు పెరుగుదలకు ఎంతగానో సహాయపడుతుంది. అదే పుదీనా. 

పుదీనా చాలామందికి ఇష్టమైన ఆహారమే. పుదీనాతో పులావ్ చేసుకోవచ్చు లేదు అంటే మనం తినే బిర్యానిలో కూడా వేసుకోవచ్చు. అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా రోజు పుదీనా జ్యూస్ తాగడం కూడా జుట్టుకి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. 

పుదీనా పచ్చడి లేదు అంటే పుదీనా రసం.. ఇలా ఏది తీసుకున్నా కానీ జుట్టుకు కావలసిన పోషకాలు అన్నీ కూడా అందుతాయి. 

కాబట్టి.. వారంలో కనీసం ఒకటి లేదా రెండుసార్లు పుదీనా మనం తీసుకునేలా చూసుకుంటే.. జుట్టు ఊడదం తగ్గి పెరుగుదలకు సహాయపడుతుంది..

