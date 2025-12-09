English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Gold Mine: భారత్‎లో బంగారం కురుస్తోంది.. స్వర్ణ భూమికి మరో మెట్టు.. గిరిజన జిల్లాలో బయటపడ్డ మరో బంగారు గని..!!

India Massive Gold Deposit: భారత్ లో బంగారానికి కొదవే లేదు. అయినప్పటికీ ధరలు మాత్రం భారీగా పెరుగుతున్నాయి. ఎందుకంటే బంగారం ధరలను నిర్ణయించేది భారత్. కాదు అంతర్జాతీయ పరిస్థితులు, వాణిజ్యం, ఇతరాత్ర కారణాలతో బంగారం ధరలు భారీగా పెరుగుతుంటాయి. భారత్ లో బంగారు నిక్షేపాలు కుప్పలు తెప్పలుగా ఉన్నా.. బంగారాన్ని మనం సొంతం చేసుకోలేకపోతున్నాము. ఈ తరుణంలోనే తాజాగా మరో బంగారు గని బయటపడింది. రాజస్థాన్ లోని గిరిజన ప్రాంతమైన బన్స్వారాలో బంగారు గని బయటపడింది.

రాజస్థాన్‌లో కొత్త బంగారు గని బయపడింది. ఈ గని బన్స్వారా జిల్లాల్లో గుర్తించారు. ఇప్పటికే ఈ జిల్లాలో రెండు బంగారు గనులు భయపడ్డాయి. ఇది మూడవ గని. ఈ జిల్లా భారతదేశపు కొత్త బంగారు నగరంగా మారుతోంది.

  ఈ బంగారు గనిని కంకారియా గ్రామంలో గుర్తించారు. నివేదికల ప్రకారం, మైనింగ్ లైసెన్స్ జారీ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మైనింగ్ ప్రారంభమవుతుంది.  

  ఇక్కడ 3 కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో బంగారు ఖనిజం బలమైన ఆనవాళ్లను భూగర్భ శాస్త్రవేత్తలు కనుగొన్నారు.  

  దీని నుండి 11 కోట్ల టన్నుల ఖనిజం, 222 టన్నుల స్వచ్ఛమైన బంగారం వెలికితీస్తారని అంచనా.  

  బన్స్వారాలోని జగ్‌పురియా భూకియాలోనూ బంగారు గనులు ఉన్నాయి.  

  బన్స్వారాలోని మూడు బంగారు నిల్వలు భారతదేశ బంగారు అవసరాలలో నాలుగో వంతును తీర్చగలవు.  

