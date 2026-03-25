Global Energy Crisis Winners: వినాశనమే వారి వ్యాపారం.. యుద్ధం వల్ల కుబేరులైన ఆ ముగ్గురు వ్యక్తులు ఎవరో తెలుసా?

Global Energy Crisis Winners: యుద్ధం అంటే సామాన్యులకు నష్టం వాటిల్లడంతోపాటు ప్రాణనష్టం, ఆర్థిక కష్టాలు వెంటాడుతుంటాయి. కానీ ప్రపంచ చరిత్రను ఓసారి పరిశీలించినట్లయితే.. ప్రతి పెద్ద సంక్షోభం నుంచి కొందరికి భారీ లాభాలను పొందుతున్నారు. ప్రస్తుతం పశ్చిమాసియాలో ఇరాన్ ఇజ్రాయెల్ మధ్య జరుగుతున్న భీకర పోరు ప్రపంచాన్ని వణికిస్తోంది. చమురు సరఫరా నిలిచిపోతుందన్న భయంతో ధరలు కూడా ఆకాశన్నంటుతున్నాయి. దీంతో రక్షణ రంగానికి భారీ డిమాండ్ పెరిగింది. ఈ అస్థిరతను అవకాశంగా మార్చుకుని వేలాది కోట్ల రూపాయలు తమ జేబుల్లోకి వేసుకుంటున్న చమురు, రక్షణ రంగానికి చెందిన కుబేరుల వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఇగోర్ సెచిన్: రష్యా ప్రభుత్వ చమురు దిగ్గజం రోస్నెఫ్ట్ సీఈఓ అయిన ఇగోర్ సెచిన్ ను రష్యా ఇంధన రంగంలో కింగ్మేకర్ అని పిలుస్తుంటారు. ఈయన ప్రస్తుత పశ్చిమ ఆసియా సంక్షోభాన్ని తనకు అనుకూలంగా మార్చుకోవడంలో సిద్ధహస్తుని చెప్పాలి. ఇరాన్ వివాదం, అంతర్జాతీయ ఆంక్షల కారణంగా అనేక దేశాలు ఇప్పుడు రష్యా చమురుపై ఆధారపడక తప్పని పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఈ అనివార్యత రోస్నెఫ్ట్ కంపెనీకి కాసుల పంట పండిస్తోంది. సెచిన్ నాయకత్వంలో కంపెనీ లాభాలు బిలియన్ డాలర్లకు చేరడంతో, ప్రపంచ ఇంధన మార్కెట్పై ఆయన పట్టు మరింతగా పెరిగింది. యుద్ధం వల్ల సప్లై తగ్గడం సెచిన్కు ఒక బంగారు అవకాశంగా మారింది.
వాగిత్ అలెక్పెరోవ్: రష్యాలోని అతిపెద్ద ప్రైవేట్ చమురు సంస్థ లుకోయిల్ అధిపతే వాగిత్ అలెక్పెరోవ్ . ఒకప్పుడు సామాన్య చమురు కార్మికుడిగా కెరీర్ ప్రారంభించిన ఆయన.. ఇవాళ రష్యాలోనే అత్యంత ధనవంతుల్లో ఒకరిగా నిలిచారు. ఇరాన్ సంక్షోభం వల్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా చమురు సరఫరాకు ఆటంకం ఏర్పడి ధరలు అమాంతం పెరగడం లుకోయిల్ కంపెనీకి కలిసొచ్చింది. ఈ మార్కెట్ అస్థిరతను, ధరల పెరుగుదలను ఉపయోగించుకుని లుకోయిల్ కంపెనీ రోజుకు వేల కోట్ల రూపాయలు సంపాదిస్తోంది. తద్వారా అలెక్పెరోవ్ వ్యక్తిగత సంపద కూడా ఊహించని విధంగా పెరిగింది. సంక్షోభ కాలంలో సంపదను ఎలా పెంచుకోవాలో ఈయన నిరూపిస్తున్నారు.
జేమ్స్ డి. టైక్లెట్: యుద్ధం అంటే కేవలం చమురు మాత్రమే కాదు.. ఆయుధాల వ్యాపారం కూడా ఉంటుంది. ఈ రంగంలో ప్రముఖ అమెరికన్ రక్షణ సంస్థ లాక్హీడ్ మార్టిన్ సీఈఓ జేమ్స్ డి. టైక్లెట్ పేరు ఇప్పుడు మారుమోగుతోంది. ఈ యుద్ధం వల్ల ప్రత్యక్షంగా లబ్ధి పొందిన వ్యక్తి ఈయనే అని చెప్పవచ్చు. ఇరాన్-ఇజ్రాయెల్ ఘర్షణల నేపథ్యంలో అమెరికా మరియు దాని మిత్రదేశాలు తమ రక్షణ వ్యవస్థను బలోపేతం చేసుకోవడానికి క్షిపణి వ్యవస్థలు, అత్యాధునిక యుద్ధ విమానాల కోసం క్యూ కడుతున్నాయి. లాక్హీడ్ మార్టిన్కు వేల కోట్ల విలువైన కొత్త కాంట్రాక్టులు లభించాయి. ఫలితంగా ఆయన వ్యక్తిగత ఆదాయం కంపెనీ షేర్ విలువ భారీగా పెరిగింది.
లోకం యుద్ధ భయంతో వణికిపోతుంటే.. ఈ ముగ్గురు వ్యక్తులు మాత్రం అస్థిరతను అవకాశంగా మలుచుకుని తమ సామ్రాజ్యాలను విస్తరిస్తున్నారు. ఒకరి కన్నీరు మరొకరి పన్నీరు అనే సామెతకు వీరి ఎదుగుదల ఒక నిదర్శనంగా మారుతోందని చెప్పాలి. యుద్ధం వినాశనాన్ని మాత్రమే కాదు.. వ్యూహం తెలిసిన వారికి అనూహ్యమైన సంపదను కూడా తెస్తుందని వీరి నేపథ్యం స్పష్టం చేస్తోంది.