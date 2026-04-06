Tim David Wife: ఆర్సీబీ విధ్వంసకర బ్యాటర్ టిమ్ డేవిడ్ భార్య గురించి తెలుసా? క్రీడా లోకాన్ని ఊపేసిన బ్యూటీ!

Tim David Wife Photos: ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ 2026లో ఆదివారం రాత్రి జరిగిన మ్యాచ్లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB) బ్యాట్స్మెన్ టిమ్ డేవిడ్ విధ్వంసకర బ్యాటింగ్ చేశాడు. చిన్నస్వామి స్టేడియంలో చెన్నై సూపర్కింగ్స్ జట్టుపై కేవలం 25 బంతుల్లో 70 పరుగులు రాబట్టి సంచలనం సృష్టించాడు. ఈ ఇన్నింగ్స్లో ఏకంగా 8 సిక్సర్లు, 3 ఫోర్లతో క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ను ఆకట్టుకున్నాడు. ఈ మ్యాచ్లో ఆర్సీబీ గెలుపునకు కీలకంగా మారాడు టిమ్ డేవిడ్. ఈ క్రమంలో ఫ్యాన్స్ టిమ్ డేవిడ్ వ్యక్తిగత జీవితం గురించి తెలుసుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో టిమ్ డేవిడ్ భార్య ఎవరంటూ గూగుల్లో తెగ వెతుకుతున్నారు.
ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ 2026లో ఆదివారం రాత్రి జరిగిన మ్యాచ్లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB) బ్యాట్స్మెన్ టిమ్ డేవిడ్ విధ్వంసకర బ్యాటింగ్ చేశాడు. చిన్నస్వామి స్టేడియంలో చెన్నై సూపర్కింగ్స్ జట్టుపై కేవలం 25 బంతుల్లో 70 పరుగులు రాబట్టి సంచలనం సృష్టించాడు. ఈ ఇన్నింగ్స్లో ఏకంగా 8 సిక్సర్లు, 3 ఫోర్లతో క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ను ఆకట్టుకున్నాడు. ఈ మ్యాచ్లో ఆర్సీబీ గెలుపునకు కీలకంగా మారాడు టిమ్ డేవిడ్. ఈ క్రమంలో ఫ్యాన్స్ టిమ్ డేవిడ్ వ్యక్తిగత జీవితం గురించి తెలుసుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో టిమ్ డేవిడ్ భార్య ఎవరంటూ గూగుల్లో తెగ వెతుకుతున్నారు.
ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన టిమ్ డేవిడ్.. అదే దేశానికి చెందిన ప్రముఖ హాకీ క్రీడాకారిణితో వివాహం జరిగింది. ఆమె ఆమె ఆస్ట్రేలియా తరపున ఒలింపిక్స్, కామన్వెల్త్ గేమ్స్లో పాల్గొంది. ఆమె పేరు స్టెఫానీ కెర్షా. ఈమె ఒక ఆస్ట్రేలియన్ అంతర్జాతీయ హాకీ క్రీడాకారిణి. అందులో ఆమె బలమైన క్రీడాకారిణిగా రాణిస్తుంది.
కెర్షా టోక్యో 2020 ఒలింపిక్ జట్టులో చోటు దక్కించుకుంది. ఇది అంతర్జాతీయ హాకీలో ఆమె ఉన్నత స్థాయిని చాటిచెప్పడమే కాకుండా, ఆస్ట్రేలియాలో అత్యంత నమ్మకమైన మిడ్ఫీల్డర్లలో ఒకరిగా ఆమె ఖ్యాతిని సుస్థిరం చేసింది.
స్టెఫానీ కెర్షా హాకీలో తనకంటూ ఒక పేరు సంపాదించుకుంది. తద్వారా టిమ్ డేవిడ్తో ఉన్న అనుబంధానికి అతీతంగా ఆమె ఒక ప్రఖ్యాత క్రీడాకారిణిగా నిలిచింది.
టిమ్ డేవిడ్, స్టెఫానీ తొలిసారి పెర్త్లో కలుసుకున్నారు. స్వతహాగా ఇద్దరూ క్రీడాకారిణులు కావడం వల్ల వారిద్దరూ తమ కెరీర్లో పెళ్లి తర్వాత కూడా ముందుకెళ్తున్నారు.
టిమ్ డేవిడ్కు ఐపీఎల్లో స్టార్డమ్, ప్రపంచ టీ20 లీగ్లలో ప్రాతినిధ్యం ఉన్నప్పటికీ.. ఈ జంట బహిరంగంగా ఎప్పుడూ కనిపించలేదు. ఎవరికి వారు మద్దతుగా సపోర్ట్ చేస్తుంటారు.
ప్రపంచ కప్లు, కామన్వెల్త్ గేమ్స్తో సహా కెర్షా ఆస్ట్రేలియా అంతర్జాతీయ హాకీ జట్టులో స్థిరంగా భాగంగా ఉంది. ఆమె చాలా కాలంగా అత్యున్నత స్థాయిలో నిలకడగా రాణిస్తోంది.