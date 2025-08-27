Hair Growth: ఈ ఒక్క పని చేస్తే ఇక కాళ్ల వరకు పారాడే జుట్టు మీ సొంతం..

Hair Growth Tips
జుట్టు బాగా పెరగాలి అనే ఆశ ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది. కానీ ప్రస్తుతం ఉన్న జీవనశైలి వల్ల ఎంతో మందికి జుట్టు రాలిపోవడమే తప్ప పెరగడం అనేది సాధ్యం కావడం లేదు. అయితే ఇప్పుడు చెప్పే చిట్కాలు బాతిస్తే జుట్టు తప్పకుండా చాలా పొడవుగా పెరగడం ఖాయం..
ప్రస్తుతం జీవనశైలి వల్ల ఎంతో మందికి చుట్టూ రాలిపోవడం ఎక్కువ అవుతుంది. దీంతో జుట్టు రాలకుంటే చాలు అనుకునే వాళ్ళు ఎక్కువైపోయారు.
కానీ జుట్టు పొడవుగా ఉండాలి అనే కళ చాలా మందికి ఉంటుంది. మరి ఇది సాధ్యం చేసుకోవాలి అంటే చిన్ని చిట్కాలు పాటించడం ఎంతో మంచిది. అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా మన ఆహార అలవాట్లల్లో మార్పులు తెచ్చుకోవాలి.
బయటకు తినకుండా ఇంట్లో చేసే ఫుడ్ తినడం ఉత్తమం. అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా రోజు మన వంటకాల్లో కరివేపాకు ఉండేలా చూసుకోవాలి.
ఇక గోరువెచ్చని కొబ్బరి నూనెలో మందార పువ్వులు, మెంతులు వేసి నానబెట్టి. నువ్వు నన్ను అలానే గ్లాస్ బాటిల్ లో స్టోర్ చేసుకుని.. ఆ నూనెతో వారానికి కనీసం రెండుసార్లు తలకు మసాజ్ చేయాలి.
ఈ నూనెతో తలకు మసాజ్ చేయడం వల్ల జుట్టు రాలడం తగ్గడం మాత్రమే కాదు.. కొత్త జుట్టు రావడం అనేది చాలా త్వరగా ప్రారంభమవుతుంది. ఇలా చేసిన మూడు వారాలకే మీరు తేడా గమనించవచ్చు.