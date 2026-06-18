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TTD Alert: తిరుచానూరు వెళ్లే భక్తులకు అలర్ట్.. అమ్మవారి ఆర్జిత సేవల్లో పాల్గొనాలంటే, TTD కొత్త నిబంధనలు ఇవే!

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 18, 2026, 08:02 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 08:02 AM IST

Tiruchanur padmvati temple dress Code Alert: తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతోంది. ఒక రోజులో 82,438 మంది భక్తులు శ్రీవారిని దర్శించుకోవడమే కాకుండా, 39,948 మంది తమ మొక్కులను సమర్పించారని, హుండీ ఆదాయం రూ. 4.24 కోట్లని టీటీడీ వెల్లడించింది. మరోవైపు, తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయంలో నిత్య ఆర్జిత సేవలు అత్యంత వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో, ఆర్జిత సేవల్లో పాల్గొనే భక్తులు కేవలం సాంప్రదాయ వస్త్రధారణలోనే ఉండాలని టీటీడీ కీలక సూచన చేసింది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
 

Tiruchanur Padmavathi Ammavari Temple1/7

తిరుచానూరు అమ్మవారి ఆలయం

ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన తిరుమలతో పాటు తిరుచానూరు అమ్మవారి ఆలయాన్ని కూడా భక్తులు పెద్ద ఎత్తున సందర్శిస్తుంటారు. శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి సేవలు తీసుకోవడం వల్ల భక్తులకు ఆధ్యాత్మిక ప్రశాంతతతో పాటు ఐశ్వర్యం లభిస్తుందని చెబుతారు. అందుకే, అమ్మవారి ఆర్జిత సేవల్లో పాల్గొనే భక్తులు తప్పనిసరిగా సాంప్రదాయ దుస్తుల్లోనే ఉండాలని టీటీడీ సూచించింది.  

TTD Latest Rules2/7

టీటీడీ కొత్త నిబంధనలు

టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ నిత్య, వారపు, నెలవారీ, వార్షిక శాశ్వత ఆర్జిత సేవలు భక్తిశ్రద్ధలతో నిర్వహిస్తున్నారు. దేశ విదేశాల నుండి వచ్చే వేలాది మంది భక్తుల భక్తి భావాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ సేవలు శాస్త్రోక్తంగా జరుగుతున్నాయి.  

Padmavathi Ammavari Arjitha Seva3/7

పద్మావతి అమ్మవారి ఆర్జిత సేవలు

ప్రతిరోజూ ఉదయం 4:30 గంటలకు సుప్రభాత సేవలు జరుగుతాయి, అయితే శుక్రవారం నాడు ఉదయం 3:30 గంటలకే వీటిని ప్రారంభిస్తారు. అనంతరం సహస్రనామార్చన, పద్మావతి అమ్మవారి కల్యాణోత్సవం, కుంకుమార్చన, సహస్ర దీపాలంకరణ, శుక్రవారం రాత్రి 9:45 గంటలకు కూడా ఏకాంత సేవ, ప్రత్యేక పూజలు ఉంటాయి.   

Tiruchanur Temple Dress Code4/7

తిరుచానూరు టెంపుల్ డ్రెస్ కోడ్

ప్రతిరోజూ ఉదయం 11:30 గంటలకు వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనం కూడా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా, ప్రతి నెల మొదటి బుధవారం అష్టోత్తర శతకలాశాభిషేకం నిర్వహిస్తారు. నవంబర్ నెలలో జరిగే వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల అంకురార్పణ రోజున లక్ష కుంకుమార్చన, పుష్పయాగం నిర్వహిస్తారు. ఆగస్టు లేదా సెప్టెంబర్ నెలలో వరలక్ష్మీ వ్రతం కూడా జరుగుతుంది.  

Tirumala tirupati devasthanam5/7

తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం

తిరుచానూరు పద్మావతి ఆలయంలో నిత్య అర్చన, ఉంజాల్‌ సేవ వంటి శాశ్వత సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అలాగే, ఆలయానికి అనుబంధంగా ఉన్న శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి వారి ఆలయంలో ప్రతి శనివారం అభిషేక సేవలు ఘనంగా నిర్వహిస్తారు. ఆర్జిత సేవ టికెట్లను టీటీడీ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌  https://ttdevesthanams.ap.gov.in  లో ఆన్‌లైన్‌లో బుక్ చేసుకోవచ్చు.  

Tirumala devasthanam6/7

తిరుమల దేవస్థానం

ఆర్జిత సేవల్లో పాల్గొనే భక్తులు తప్పనిసరిగా సాంప్రదాయ వస్త్రధారణలో ఉండాలని, సేవా సమయానికి ముందే ఆలయానికి చేరుకోవాలని, టీటీడీ నిబంధనలను కచ్చితంగా పాటించాలని అధికారులు సూచించారు.  

Tirumala7/7

తిరుమల

తిరుమల శ్రీవారి భక్తుల రద్దీ కూడా కొనసాగుతోంది. ఉచిత సర్వదర్శనానికి సుమారు 31 గంటల సమయం పడుతుంది. ఎస్‌ఎస్‌డీ దర్శనానికి 6 గంటలు, రూ.300 ప్రత్యేక దర్శనానికి 5 గంటల సమయం పడుతుంది. నిన్న ఒక్కరోజు హుండీ ఆదాయం రూ.4.24 కోట్లు అని టీటీడీ వెల్లడించింది.  

TAGS:
Tiruchanur Temple Dress Code
Padmavathi Ammavari Arjitha Seva
Tiruchanur Padmavathi Ammavari Temple

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