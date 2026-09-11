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Tirumala Alert: తిరుమల వెళ్లే భక్తులకు అలర్ట్.. రేపటి నుంచి ఆ దర్శనాలు రద్దు

Written ByVishnupriya
Published: Sep 11, 2026, 02:06 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 02:06 PM IST

Tirumala Alert: తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి వెళ్లే భక్తులకు టీటీడీ కీలక సమాచారం తెలిపింది. తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. ముఖ్యంగా వరుస సెలవులు రావడంతో పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు తిరుమలకు తరలివస్తున్నారు. దీంతో శ్రీవారి దర్శనం కోసం భారీగా భక్తులు క్యూలైన్లలో వేచి ఉండాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతోంది.
 

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తిరుపతి తాజా వార్తలు

శనివారం, ఆదివారం, వినాయక చవితి పండుగ కారణంగా వరుసగా మూడు రోజులు సెలవులు వచ్చాయి. ఈ సెలవులను ఉపయోగించుకుని చాలా మంది కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకోవడానికి ప్లాన్ చేసుకున్నారు. దీంతో తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ ఒక్కసారిగా పెరిగింది. భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో పెట్టుకుని టీటీడీ ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టింది. సాధారణ భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా శ్రీవారి దర్శనం కల్పించేందుకు నిర్ణయాలు తీసుకుంటోంది. ఇందులో భాగంగా ఆదివారం ఒక్కరోజు వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలను రద్దు చేయాలని నిర్ణయించింది.  

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టీటీడీ వీఐపీ దర్శనం రద్దు

సాధారణంగా వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాల సమయంలో ప్రత్యేకంగా కొంతమంది భక్తులకు దర్శన అవకాశం ఉంటుంది. అయితే భారీ రద్దీ ఉన్న సమయంలో ఈ దర్శనాలను కొనసాగిస్తే సాధారణ భక్తులకు మరింత సమయం పట్టే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే సాధారణ భక్తులకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని టీటీడీ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.  

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తిరుమల వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనం

వీఐపీ దర్శనాలు రద్దు చేయడం వల్ల ఆ సమయంలో సాధారణ భక్తులకు దర్శన సౌకర్యం మరింత మెరుగ్గా ఉండే అవకాశం ఉంది. భక్తుల రద్దీని నియంత్రించడంతో పాటు క్యూలైన్ల నిర్వహణ కూడా సులభంగా ఉంటుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు. తిరుమలకు వెళ్లే భక్తులు ఈ మార్పును ముందుగానే తెలుసుకోవాలని టీటీడీ సూచించింది. ముఖ్యంగా ఆదివారం తిరుమల వెళ్లే వారు దర్శనానికి సంబంధించి తాజా సమాచారాన్ని తెలుసుకుని తమ ప్రయాణాన్ని ప్లాన్ చేసుకోవడం మంచిది.  

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తిరుమల దర్శనం అలర్ట్

వరుస సెలవుల సమయంలో తిరుమలలో సాధారణంగా భక్తుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందువల్ల చిన్నపిల్లలు, వృద్ధులు ఉన్న కుటుంబాలు ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. క్యూలైన్లలో ఎక్కువ సమయం వేచి ఉండాల్సి రావచ్చు కాబట్టి అవసరమైన నీరు, మందులు వెంట ఉంచుకోవడం మంచిది.  

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టీటీడీ తాజా అప్‌డేట్

భక్తులందరికీ సౌకర్యవంతంగా శ్రీవారి దర్శనం కల్పించడమే తమ ప్రధాన ఉద్దేశమని టీటీడీ తెలిపింది. రద్దీ సమయంలో భక్తులు కూడా అధికారులకు సహకరించాలని కోరింది. టీటీడీ సూచనలు పాటిస్తూ క్యూలైన్లలో క్రమశిక్షణగా ఉండాలని సూచించింది. కాబట్టి ఆదివారం తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి వెళ్లే భక్తులు వీఐపీ దర్శనాల రద్దు విషయాన్ని తప్పకుండా గమనించాలి.

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