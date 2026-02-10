8th Step Tirumala Belief: తిరుమల అలిపిరి నడక మార్గంలో 8వ మెట్టు వెనక దాగివున్న రహస్యం ఇదే..!

Tirumala Alipiri Footpath: తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం పరిధిలో ఉన్న తిరుమల క్షేత్రం కోట్లాది భక్తులకు అత్యంత పవిత్రమైన స్థలం. కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవంగా భావించే ఏడుకొండల స్వామిని దర్శించుకోవాలని రోజూ లక్షల మంది భక్తులు తిరుమలకు వస్తుంటారు. వీరిలో చాలామంది కాలినడకన స్వామి దర్శనానికి వెళ్లడం ఆనవాయితీగా పాటిస్తారు.
తిరుమలకు కాలినడకన వెళ్లేందుకు ప్రధానంగా రెండు మార్గాలు ఉన్నాయి. ఒకటి అలిపిరి నుంచి మొదలయ్యే నడక మార్గం, రెండవది శ్రీవారి మెట్టు మార్గం. ముఖ్యంగా అలిపిరి మార్గం ఎంతో ప్రాచీనమైనది. పెద్దలు చెబుతున్న మాట ప్రకారం అలిపిరి నుంచి పాదయాత్ర చేస్తే యాత్ర పూర్తి అయినట్టు భావిస్తారు.
అలిపిరి వద్ద తొలి అడుగు పెట్టగానే భక్తులు కొబ్బరికాయ కొట్టి, స్వామిని తలుచుకుని పాదయాత్ర ప్రారంభిస్తారు. ఇక్కడ నుంచే మనలో ఒక ఆధ్యాత్మిక శక్తి మొదలవుతుందని కొందరి విశ్వాసం. తర్వాత కొద్దిదూరం నడిచిన తర్వాత వినాయక స్వామి ఆలయం వస్తుంది. యాత్ర ఆరంభంలో వినాయకుడిని ప్రార్థిస్తే ఎలాంటి అడ్డంకులు రావని భక్తుల నమ్మకం.
మెట్లపై ఒక్కొక్కటి ఎక్కుతూ వెళ్లే కొద్దీ శరీరం, మనస్సు నెమ్మదిగా యాత్రకు అలవాటుపడతాయని చెబుతారు. ఈ నడక మార్గంలో ప్రకృతి, చెట్లు, నిశ్శబ్దం మనసుకు ప్రశాంతత ఇస్తాయని భక్తులు అనుభవంగా చెబుతుంటారు.
కొండపైకి చేరుకున్న తర్వాత స్వామి పుష్కరిణిలో స్నానం చేయడం వెనుక కూడా ఓ విశ్వాసం ఉంది. పుష్కరిణి వద్ద ఉన్న 8వ మెట్టును “అష్టమ సోపానం”గా పిలుస్తారు. జ్యోతిష్యంలో 8వ స్థానం శనేశ్వరుడికి సంబంధించినదిగా చెబుతారు. అందుకే శని దోషాలు ఉన్నవారు ఈ 8వ మెట్టు వద్ద ఒక్క నిమిషం నిలబడి ప్రార్థిస్తే శని బాధలు తగ్గుతాయనే నమ్మకం ఉంది.
అక్కడ కొద్దిసేపు నిలబడటం వల్ల మనసుకు ధైర్యం, స్థిరత్వం కలుగుతాయని, భయాలు తగ్గుతాయని భక్తులు విశ్వసిస్తారు. ఈ 8వ మెట్టు దగ్గర మన శరీరం, మనస్సు సమతుల్యంలోకి వస్తాయని కూడా చెబుతారు. అందుకే చాలామంది భక్తులు ఆ మెట్టు దగ్గర ఆగి మౌనంగా ప్రార్థన చేసి ముందుకు సాగుతారు.
ఈ కథనంలోని విషయాలు పూర్తిగా మత విశ్వాసాలు, సంప్రదాయాల ఆధారంగా చెప్పబడినవి. వీటికి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవు. ఎంతవరకు నమ్మాలనేది పూర్తిగా వ్యక్తిగత విశ్వాసంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ సమాచారం అవగాహన కోసం మాత్రమే ఇవ్వబడింది.