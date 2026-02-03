Tirumala: ఫిబ్రవరి 26 నుంచి శ్రీవారి సాలకట్ల తెప్పోత్సవాలు.. ఈ 3 రోజులు ప్రత్యేక సేవలు రద్దు..!

Tirumala Annual Teppotsavam 2026: తిరుమల భక్తులకు బిగ్ అలెర్ట్ ఆ మూడు రోజులు ప్రత్యేక సేవలు రద్దు చేయనున్నారు. తిరుమలలో శ్రీవారి సాలకట్ల తెప్పోత్సవాలు ఫిబ్రవరి 26 నుంచి మార్చి 2 వరకు జరగనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో మూడు రోజుల పాటు ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవం, సహస్ర దీపాలంకరణ సేవలను టీటీడీ రద్దు చేసింది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
తిరుమలలో ఫిబ్రవరి 26 నుంచి శ్రీవారి సాలకట్ల తెప్పోత్సవాలు వైభవంగా నిర్వహిస్తున్నారు. ఫిబ్రవరి 26 నుంచి మార్చి 2 వరకు ఈ ఉత్సవాలు జరుగుతాయి. మొదటి రోజున సీత లక్ష్మణ ఆంజనేయ సమేత శ్రీ రామచంద్రమూర్తి, ఇక 27వ తేదీన రుక్మిణ సమేత శ్రీ కృష్ణ స్వామి, 28వ తేదీన శ్రీదేవి శ్రీ భూదేవి సమేత మలయప్ప స్వామి మార్చి 1,2 పుష్కరిణిలో విహరిస్తారు.
ఈ దృశ్యం ఆద్యంతం భక్తులకు కనువిందు చేయనుంది. ఫిబ్రవరి 26, 27 సహస్ర దీపాలంకరణ సేవ, ఫిబ్రవరి 28 మార్చి ఒకటి, రెండు తేదీల్లో ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవం, సహస్ర దీపాలంకరణ సేవలను తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం రద్దు చేసింది.
ఇంకా తెప్పోత్సవం కారణంగా ప్రత్యేక సేవలు టీటీడీ రద్దు చేసింది. ఈరోజుల్లో రాత్రి 7 గంటల నుంచి 8 గంటల వరకు పుష్కరిణిలో స్వామి అమ్మవార్లు భక్తులకు దర్శనం ఇస్తారు.
ఇక తెప్పోత్సవంలో భాగంగా మొదటి రోజు మూడు చుట్లు తిరిగి భక్తులకు స్వామివారు కనువిందు చేస్తారు. రెండో రోజు మూడుసార్లు విహరిస్తారు. 28వ తేదీన మూడుసార్లు పుష్కరిణిలో చుట్టి అనుగ్రహిస్తారు. నాలుగో రోజు ఐదు సార్లు, మార్చి 2వ తేదీ ఏడు సార్లు తెప్పపై పుష్కరిణిలో విహరించి భక్తులను స్వామి వారు కటాక్షిస్తారు.
తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ ప్రస్తుతం సాధారణంగా ఉంది. టోకెన్లు లేని వారికి శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 8 గంటల సమయం పడుతుంది. మరోవైపు వైకుంఠ క్యూ కాంప్లెక్స్లలో 11 కంపార్ట్మెంట్లో భక్తులు స్వామివారి దర్శనం కోసం వేచి ఉన్నారు.
నిన్న ఒక్కరోజే శ్రీవారిని 69000 మందికి పైగా దర్శించుకున్నారు. ఇందులో 22,000 మందికి పైగా స్వామివారికి తలనీలాలు సమర్పించుకున్నారు. నిన్న ఒక్కరోజే హుండీ ఆదాయం రూ. 3.77 కోట్లు వచ్చినట్లు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ప్రకటించింది.