Tirumala: శ్రీవారి భక్తులకు ముఖ్య గమనిక.. ఆగస్టు నెల దర్శన టికెట్ల షెడ్యూల్ వచ్చేసింది, ఏ రోజు ఏ కోటా అంటే?

Written ByRenuka GoduguUpdated byRenuka Godugu
Published: May 09, 2026, 02:37 PM IST|Updated: May 09, 2026, 02:37 PM IST

Tirumala August Quota Darshan Tokens Schedule Released:  ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన తిరుమల దర్శనానికి ప్రతిరోజు కొన్ని వేల మంది భక్తులు తిరుమలకు వస్తుంటారు.  ఈ నేపథ్యంలో నిన్న ఒక్కరోజే శ్రీవారిని 67 వేల మందికి పైగా భక్తులు దర్శించుకున్నారు. ఇందులో 33 వేలమంది పైగా స్వామివారికి తలనీలాలు సమర్పించారు. అయితే తిరుమల ఆగస్టు కోటా టికెట్లు కూడా ఖరారు చేసింది. ఏ తేదీల్లో ఏ కోటా టికెట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయో ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
 

తిరుమల ప్రత్యేక దర్శనం టికెట్లు ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి విడుదల చేస్తుంది టీటీడీ. అయితే తాజాగా ఆగస్టు నెలకు సంబంధించిన కోటా షెడ్యూల్‌ కూడా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఖరారు చేసింది. ప్రస్తుతం తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతోంది. స్వామివారి సర్వదర్శనానికి 18 గంటల సమయం పడుతోంది.   

 అయితే ఈరోజు తిరుమల ఆగస్టు నెలకోటా తేదీలను కూడా టీటీడీ ఖరారు చేసింది. ఇందులో ఆర్జిత సేవ టికెట్లు మే 18 నుంచి 20 తేదీల మధ్య అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటిని ఆన్‌లైన్ లో నమోదు చేసుకోవచ్చు ఇక మే 20 నుంచి 22 మధ్య ఈ టికెట్లు విడుదల అవుతాయి.   

మే 21వ తేదీన ఆర్జిత సేవ ఉదయం 10 గంటలకు వర్చువల్ సేవలు, మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు విడుదల చేశారు. మే 23న అంగ ప్రదక్షిణ టోకెన్లు కూడా ఉదయం 10 గంటల సమయంలో ఇక మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు దివ్యాంగులు, వయోవృద్ధులకు అందుబాటులో ఉండనున్నాయి.   

తిరుమల ప్రత్యేక దర్శనం రూ.300 టికెట్లు మాత్రం మే 25వ తేదీన విడుదల చేయనున్నారు. ఇవి ఉదయం 10 గంటలకు అందుబాటులో ఉంటాయి. ఇక అదే రోజు మధ్యాహ్నం 3 గంటల సమయం నుంచి గదుల కోట కూడా విడుదల చేస్తారు.  

ప్రతిరోజు సర్వదర్శనం టోకెన్లు విష్ణు నివాసం, శ్రీనివాసం, శ్రీభూదేవి శ్రీదేవి కంప్లెక్స్‌లలో ఉదయం 5 గంటల నుంచి ఈ టోకెన్లు జారీ చేస్తున్నారు. వేసవి రద్దీ దృష్ట్యా ఈ సమయంలో టోకెన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అవి మరుసటి రోజు శ్రీవారి దర్శనానికి జారీ చేస్తున్నారు.

