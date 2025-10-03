Tirumala: ధ్వజావరోహణంతో ముగిసిన శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు.. బంగారు తిరుచ్చి వాహనంపై రుక్మిణి సత్యభామ సమేత కృష్ణుడు..

Tirumala Salakatla Brahmotsavam: తిరుమలలో శ్రీవారి సాల కట్ల ఉత్సవాలు ధ్వజావరోహణంతో ముగిశాయి. ఆలయంలో తొమ్మిది రోజులపాటు అంగరంగ వైభవంగా బ్రహ్మోత్సవాలు నిర్వహించారు. ఇక చివరి రోజు నిన్న 2025 అక్టోబర్ 2వ తేదీ బంగారు తిరుచ్చి ఉత్సవం జరిగింది. ఆ ఫోటోలు చూద్దాం.
తిరుమల శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా జరిగాయి. నిన్న ధ్వజావరోహణంతో ఈ ఉత్సవాలు ముగిశాయి. చివరి రోజు స్వామి వారు బంగారు తిరుచ్చి వాహనంపై రుక్మిణి సత్యభామ సమేత కృష్ణుడి రూపంలో దర్శనమిచ్చారు
ఈ బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారిని దర్శించుకోవడానికి లక్షల మంది భక్తులు వచ్చారు. వివిధ వాహన సేవలో మాడవీధుల్లో ఊరేగిన వెంకటేశ్వరుని దర్శించుకోవడానికి వచ్చి మొక్కులు కూడా తీర్చుకున్నారు. సెప్టెంబర్ 24న మొదలైన ఈ ఉత్సవాలు నిన్నటి వరకు నిర్వహించారు. నిన్న రాత్రి 7 గంటలకు ధ్వజారోహణంతో శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు ముగిశాయి.
అయితే దసరా సందర్భంగా సెలవులు కావడంతో తిరుమలలో రద్దీ బాగా పెరిగిపోయింది. శ్రీవారి దర్శనానికి 20 గంటల సమయం పడుతుంది. వెంకటేశ్వర దర్శనం కోసం బాట గంగమ్మ వరకు భక్తులు వేచి ఉన్నారు.
నిన్న ఒక్కరోజు శ్రీవారిని 75,000 మంది మైకా భక్తులు దర్శించుకోగా ఇందులో 31 వేల మందికి పైగా తలనీలాలు సమర్పించారు. ఇక హుండీ ఆదాయం రూ.2.66 కోట్లు వచ్చినట్లు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం తెలిపింది.
ఇక తిరుమల శ్రీవారికి భారీ విరాళం అందించారు భక్తుడు. ఖమ్మం చెందిన గుర్రం వెంకటేశ్వర్లు టెక్స్టైల్స్ లిమిటెడ్ సంస్థ డైరెక్టర్ రూ.30 లక్షల విరాళం అందించారు. ఈ మేరకు టీటీడీ చైర్మన్ క్యాంపు కార్యాలయంలో బీఆర్ నాయుడుకు చెక్కును అందజేశారు.