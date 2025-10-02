English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Tirumala: తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాలు.. అశ్వ వాహ‌నంపై కల్కి అలంకారంలో శ్రీ మ‌ల‌య‌ప్ప‌ స్వామి దర్శనం..

Tirumala Salakatla Brahmotsavam: తిరుమలలో బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. నేడు ఉదయం  స్వామి వారికి చక్రస్నానం నిర్వహించారు. ఆ కార్యక్రమం అత్యంత వైభవోపేతంగా నిర్వహించారు. అయితే నిన్న బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా స్వామి వారు అశ్వవాహనంపై కల్కి అవతారంలో భక్తులకు దర్శనం ఇచ్చారు. ఆ ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. 
 
 రాత్రి 7 గంటలకు వాహన సేవ ప్రారంభమై గజరాజులు నడుస్తుండగా భక్తజన బృందాలు కోలాటాలు, నృత్యాల మధ్య వేదమంత్రాలతో స్వామివారిని అశ్వ వాహనంపై మలయప్ప స్వామి వారు భక్తులకు కల్కి అలంకారంలో అభయం ఇచ్చారు.   

 భక్తులందరూ కర్పూర హారతులు స్వామి వారికి సమర్పించి ఆయనను కనులారా చూసి తరించారు. తిరుమాఢవిధులన్నీ భక్తుల జనసంద్రంతో నిండిపోయింది. స్వామి వారు అశ్వ వాహనాదీశురుడై కల్కి స్వరూపాన్ని ప్రకటిస్తూ కలిదోషాలకు దూరంగా ఉండాలని నామ సంకీర్తన నాధులను ఆశ్రయించి ప్రబోధిస్తున్నాడు   

 ఇక నేడు స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాల్లో చివరి రోజు కాబట్టి ఈరోజు స్వామిని పుష్కరిణిలో స్నాపన తిరుమంజనం, చక్రస్నానం నిర్వహిస్తారు. ఈ నేపథ్యంలోనే ఇప్పటికే స్వామి వారికి చక్రస్నాన కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు అది కనుల పండుగ జరిగింది.  

 ఇక అశ్వవాహన సేవలలో తొమ్మిది రాష్ట్రాలు చెందిన కళాబృందాలు స్వామివారి ముందు ప్రదర్శనలతో భక్తులను ఆకట్టుకున్నారు. ప్రధానంగా తెలంగాణ, ఆంధ్ర ప్రదేశ్, కర్ణాటక, కేరళ, తమిళనాడు, పశ్చిమబెంగాల్, జార్ఖండ్ తదితర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చి నృత్యం చేశారు  

అయితే నేడు ఉదయం శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ మల్లయ్యప్ప స్వామి వారికి చక్రస్నానం నిర్వహించనున్నట్లు టీటీడీ ప్రకటించింది. శాస్త్రోప్తంగా విస్తృత ఏర్పాట్లు కూడా నిన్ననే పూర్తి చేసింది. భక్తులు పుష్కరిణిలో ప్రవేశించేందుకు.. తిరిగి వెలుపలికి వెళ్లేందుకు వీలుగా గేట్లను కూడా ఏర్పాటు చేసినట్లు ప్రకటించింది.

