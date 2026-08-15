తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాలకు టీటీడీ పక్కా ప్లాన్.. రియల్ టైమ్‌ సమస్యల పరిష్కారానికి 'నందకం' యాప్!

తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాల కోసం అంగరంగ వైభవంగా ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా తిరుమలలో పరిశుభ్రతపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. దీని కోసం భక్తులు ఎప్పటికప్పుడు ఫిర్యాదులు చేయడానికి 'నందకం' యాప్ను అందుబాటులోకి తీసుకువస్తున్నట్లు టీటీడీ అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి వెల్లడించారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంది, ఇక్కడ నిత్యం వేలాది మంది భక్తుల రద్దీ ఉంటుంది. వచ్చే నెల 15వ తేదీ నుండి బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో, వాటికి సంబంధించి టీటీడీ అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తోంది.
తిరుమలలో పారిశుద్ధ్య నిర్వహణపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించినట్లు టీటీడీ అదనపు ఈవో శ్రీ సీహెచ్ వెంకయ్య చౌదరి తెలిపారు. శుక్రవారం తిరుమలలోని శ్రీ పద్మావతి అతిథి గృహంలో సుధర్మ సమావేశం విభాగం అధికారులు ఒక ప్రత్యేక సమావేశం నిర్వహించారు.
తిరుమలను మరింత స్వచ్ఛంగా తీర్చిదిద్దడానికి, మెరుగైన పారిశుద్ధ్య పనుల కోసం అవసరమైన మెటీరియల్స్, ఆధునిక యంత్రాల వినియోగంపై ఈ సమావేశంలో చర్చించారు.
మరోవైపు, తిరుమలలో పారిశుద్ధ్య పనులను ప్రత్యక్షంగా పర్యవేక్షించేందుకు కొత్తగా 'నందకం' యాప్ను అభివృద్ధి చేస్తున్నట్లు ఈవో పేర్కొన్నారు. ఇందులో రియల్ టైమ్ ఫిర్యాదులు నమోదు చేయడమే కాకుండా, వాటి పరిష్కారాన్ని కూడా పర్యవేక్షించేలా ఒక కంప్లైంట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ను రూపొందించారు.
తిరుమలతో పాటు ఘాట్ రోడ్, శ్రీవారి మెట్టు, అలిపిరి ఫుట్ పాత్ వంటి ప్రాంతాల్లో స్వచ్ఛతకు ప్రాధాన్యత ఇస్తూ, 'మన ఊరు మన గుడి' వంటి సంస్థలు శుభ్రత కార్యక్రమాల్లో భాగస్వాములవుతున్నందుకు ఆయన అభినందించారు. కేవలం సిబ్బంది మాత్రమే కాకుండా, ప్రతి భక్తుడు కూడా బాధ్యతగా వ్యవహరించాలని ఆయన కోరారు.
అయితే, భక్తులు వాహనాల్లో ప్రయాణించే సమయంలో కిటికీల నుండి చెత్తను, ప్లాస్టిక్ వస్తువులను బయటకు విసిరేయడం వంటివి చూస్తున్నామని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ప్లాస్టిక్ నిషేధం ఉన్నప్పటికీ, కొందరు భక్తులు ప్లాస్టిక్ వస్తువులు తీసుకువచ్చి ఎక్కడ పడితే అక్కడ పడేస్తున్నారని పేర్కొంటూ, భక్తులు సహకరించాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు.