Tirumala Record Breaks 87689 Darshans ON May 22: ప్రపంచవ్యాప్తంగా పేరుగాంచిన తిరుమలకు వేసవి తాకిడితో భక్తుల రద్దీ పెరుగుతోంది. నిన్న శుక్రవారం శ్రీవారిని రికార్డు స్థాయిలో భక్తులు దర్శించుకున్నారు. మే 22న 87,689 మంది భక్తులు స్వామివారి దర్శనం చేసుకున్నారు. తిరుమల చరిత్రలో శుక్రవారం రోజున ఇంత ఎక్కువ మంది భక్తులు దర్శనం చేసుకోవడం ఇదే మొదటిసారి. ముఖ్యంగా శ్రీవారి అభిషేక సమయంలో సాధారణ భక్తులకు కూడా దివ్య దర్శన భాగ్యం లభించింది. ఆ పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
శ్రీవారి భక్తులు దర్శనం కోసం నిత్యం ఎదురు చూస్తుంటారు. ప్రస్తుతం వేసవి సెలవులు కావడంతో తిరుమలకు భక్తుల తాకిడి పెరిగింది. భక్తుల సౌకర్యాలకు అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తూ TTD కూడా శుక్రవారం నిర్వహించే శ్రీవారి అభిషేక సేవను ఘనంగా నిర్వహించింది. ఈ కార్యక్రమంలో వేలాది మంది సాధారణ భక్తులకు కూడా దివ్యదర్శన భాగ్యాన్ని కలిగించింది.
ఈ దివ్య దర్శన భాగ్యాన్ని చూసిన భక్తులు ఆనందపడ్డారు. శుక్రవారం రోజున ఆలయంలో TTD సమన్వయంతో చేసిన ప్రత్యేక ఏర్పాట్ల ద్వారా 87, 689 మంది భక్తులు స్వామి వారిని దర్శించుకున్నారు. శుక్రవారం తిరుమల చరిత్రలో ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో దర్శనం కల్పించడం ఇదే మొదటిసారి.
భక్తులు అధిక సంఖ్యలో ఉండడం వలన క్యూలైన్ల నిర్వహణ, దర్శన వేళల్లో సమన్వయం, అన్నప్రసాదాల పంపిణీ, తాగునీటి వసతి వంటి సౌకర్యాలను కూడా TTD ఎల్లప్పుడూ అందిస్తూనే ఉంది.
మరోవైపు శ్రీవారి కైంకర్యాలు కూడా జరుగుతున్నాయి. భక్తులకు ఎల్లప్పుడూ దర్శన సౌకర్యం కల్పిస్తూనే ఆధ్యాత్మిక ఆనందాన్ని పంచుతోంది టీటీడీ. ఇక శుక్రవారం కూడా వివిధ ద్రవ్యాలతో ఎంతో ఉత్కృష్టమైన అభిషేక సేవను నిర్వహించారు. ఈ సేవను జీవితంలో ఒక్కసారైనా చూడాలని భక్తులు కోరుకుంటారు.
ఆ కోరికను నిజం చేస్తూ సాధారణ భక్తులకు కూడా అభిషేక సమయంలో TTD ఎక్కువ సంఖ్యలో దర్శనం కల్పించడం విశేషం. వేసవి సెలవుల కారణంగా తిరుమలకు భక్తుల రద్దీ పెరుగుతోంది. భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా TTD క్యూ లైన్లలో ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తూనే ఉన్నారు.
తిరుమల భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా దర్శన భాగ్యం కల్పిస్తున్నారు. ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచిన తిరుమలకు ప్రతిరోజు వేల సంఖ్యలో భక్తులు వస్తూనే ఉంటారు. తమ మొక్కులు తీర్చుకుని స్వామివారికి తలనీలాలు సమర్పిస్తారు.