English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Tirumala: తిరుమలలో భారీగా తగ్గిన భక్తుల రద్దీ.. శ్రీవారి దర్శనానికి ఎంత సమయం పడుతుందంటే?

Tirumala Rush Updates: వరుసగా సెలవులు రావడంతో తిరుమలలో తిరుపతి దేవస్థానంలో భక్తుల రద్దీ ఒక్కసారిగా పెరిగిపోయిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఇటీవల భక్తుల రద్దీ భారీగా తగ్గింది. ప్రస్తుతం స్వామివారి సర్వదర్శనానికి 6 నుంచి 8 గంటల సమయం పడుతుందని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం తెలిపింది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 
 
1 /5

ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో భక్తుల రద్దీ ఒక్కసారిగా భారీగా తగ్గింది. మొన్నటి వరకు వరుస సెలవులు ఉండడంతో భారీగా భక్తుల రద్దీ ఉండేది. ప్రస్తుతం స్వామివారి దర్శనానికి 6 నుంచి 8 గంటల సమయం పడుతుంది  

2 /5

 ఇప్పుడు శ్రీవారి దర్శనానికి నాలుగు కంపార్ట్‌మెంట్లో భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న ఒక్కరోజే 72,000 మందికి పైగా శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు. నిన్న ఒక్కరోజే స్వామివారి హుండీ ఆదాయం రూ.4.2 కోట్లు వచ్చిందని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం తెలిపింది.  

3 /5

 ఇక నేడు ఉదయం 10 గంటల నుంచి రూ.300 ప్రత్యేక దర్శనం టికెట్లు నవంబర్ నెలకు సంబంధించిన టోకెన్లు విడుదల చేయనున్నారు. ఇదే రోజు గదుల బుకింగ్ తో పాటు వృద్ధులు దివ్యాంగుల టికెట్లు కూడా విడుదల చేయనున్నట్లు తెలిపింది టీటీడీ.   

4 /5

 అయితే ప్రతి నెల 24వ తేదీన విడుదల చేయనుండగా.. ఆదివారం కావడంతో ఈసారి 25వ తేదీ ప్రత్యేక దర్శనం టికెట్లు విడుదల చేస్తున్నారు. నవంబర్ నెలకు సంబంధించి రూ.300 ప్రత్యేక దర్శనం టోకెన్లు గదిలో బుకింగ్ చేసుకోవచ్చు.   

5 /5

 తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి నిత్యం వేలాది మంది భక్తులు కంపార్ట్‌మెంట్లో వేచి ఉంటారు. వరుసగా శనివారం, ఆదివారం ,సెలవులు వచ్చాయంటే ఒక్కసారిగా రద్దీ పెరుగుతుంది. దీనికి అనుగుణంగా టీటీడీ దేవస్థానం కూడా ఏర్పాట్లు చేస్తుంది. ప్రస్తుతం రద్దీ తగ్గింది.

Tirumala Darshan Time Tirumala crowd status Tirumala Rush Today Tirupati Temple Update TTD Latest News

Next Gallery

Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు కాస్త ఇబ్బందులు పడే రాశి ఇదే..