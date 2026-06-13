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Tirumala: కలియుగ వైకుంఠంలో ఊహించని రద్దీ.. స్వామివారి దర్శనానికి ఒక రోజు పడుతోంది..!

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 13, 2026, 07:41 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 07:41 AM IST

Tirumala Rush Today: తిరుమలలో భక్తుల రాకపోకలు అత్యధికంగా కొనసాగుతున్నాయి. వేసవి సెలవులు ముగిసినప్పటికీ, భక్తుల సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతోంది.. వీటితో పాటు ప్రముఖులు కూడా శ్రీవారిని దర్శించుకోవడానికి వస్తున్నారు. ప్రస్తుతం శ్రీవారి సర్వదర్శనం కోసం భక్తులు సుమారు 24 గంటల పాటు వేచి చూడాల్సి వస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
 

Tirumala1/5

తిరుమల

ప్రపంచవ్యాప్తంగా పేరుగాంచిన తిరుమల ఆలయానికి ప్రతిరోజూ వేల సంఖ్యలో భక్తులు దర్శనానికి వస్తుంటారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని తిరుపతిలో ఉన్న ఈ పుణ్యక్షేత్రం ఎంతో విశిష్టమైనది. శ్రీవారిని దర్శించుకోవడానికి భక్తుల తాకిడి రోజురోజుకూ పెరుగుతూనే ఉంది.  

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తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం

వేసవి సెలవులు అయిపోయినప్పటికీ, తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ తగ్గడం లేదు. సర్వదర్శనం కోసం 24 గంటల సమయం పడుతోంది. అన్ని కంపార్ట్‌మెంట్లు నిండిపోయాయి. నారాయణగిరి ఔటర్ రింగ్ రోడ్, శిలా తోరణం, అక్టోపస్ బిల్లింగ్ బయటి ప్రాంతం వరకు క్యూ లైన్ విస్తరించింది.   

Tirumala Darshan3/5

తిరుమల దర్శనం

శ్రీవారిని దర్శించుకోవడానికి భక్తులు అక్కడ వేచి ఉన్నారు.నిన్న ఒక్కరోజే మొత్తం 74,636 మంది భక్తులు శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. వీరిలో 43,084 మంది భక్తులు తమ తలనీలాలు సమర్పించారు. హుండీ ఆదాయం రూ.4.64 కోట్లు. మరోవైపు, ఈ ప్రసిద్ధ తిరుమల ఆలయానికి రాజకీయ, సినీ ప్రముఖుల రాక కూడా పెరిగింది.   

Chief Justice Nagaratna4/5

జస్టిస్ నాగరత్న

తాజాగా, సుప్రీంకోర్టు జస్టిస్ నాగరత్న కూడా శుక్రవారం తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి తిరుమలకు వచ్చారు. ఆమె శ్రీ భాగ్య రెస్ట్ హౌస్‌ను చేరుకోగా, ఏపీ హైకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ లీసా గిల్,‌ టిటీడీ అడిషనల్ ఈవో వెంకయ్య చౌదరి సహా పలువురు ఆమెకు ఘనస్వాగతం పలికారు.  

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హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి

అదేవిధంగా, ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి లీసా గిల్ కూడా శుక్రవారం తిరుచానూరులోని పద్మావతి అమ్మవారిని భక్తితో దర్శించుకున్నారు. ఆలయ అధికారులు ఆమెకు స్వాగతం పలికి, అనంతరం తీర్థప్రసాదాలు అందజేశారు.

TAGS:
Tirumala crowd status
tirumala waiting time today
tirupati temple heavy rush
ttd free darshan updates

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