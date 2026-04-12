Tirumala Darshan 2025-26: 2025-26లో తిరుమల శ్రీవారి దర్శనాలకు రికార్డు.. హుండీ ఆదాయం ఎంతంటే..!

Tirupati Balaji Devotees Record: తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనాలకు ప్రతి సంవత్సరం భారీగా భక్తులు వస్తుంటారు. అయితే 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో మాత్రం ఈ సంఖ్య మరింత పెరిగి రికార్డు స్థాయికి చేరింది. గత సంవత్సరాలతో పోలిస్తే ఈసారి భక్తుల సంఖ్యలో స్పష్టమైన వృద్ధి కనిపిస్తోంది.
గతంలో 2023-24.. 2024-25 సంవత్సరాల్లో రోజుకు సుమారు 70 వేల మంది భక్తులు శ్రీవారిని దర్శించుకునేవారు. కానీ ఇప్పుడు 2025-26లో రోజుకు సగటున 73 వేల మంది భక్తులు దర్శనానికి వస్తున్నారు. అంటే దాదాపు 4.57 శాతం వృద్ధి నమోదైంది. ఇది తిరుమలలో భక్తుల సంఖ్య ఎంత వేగంగా పెరుగుతోందో చూపిస్తుంది.

భక్తుల సంఖ్య పెరగడంతో పాటు హుండీ ఆదాయం కూడా గణనీయంగా పెరిగింది. వరుసగా 6 నెలలపాటు ప్రతి నెల రూ.120 కోట్లకు పైగా హుండీ ఆదాయం వచ్చిందని సమాచారం. ఇది దేవస్థానం నిర్వహణకు, సేవల మెరుగుదలకు ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది.

ఇక తిరుమల ప్రసిద్ధ లడ్డూల అమ్మకాలలో కూడా పెరుగుదల కనిపిస్తోంది. గతంతో పోలిస్తే లడ్డూ విక్రయాలు 12.6 శాతం వరకు పెరిగాయి. తిరుమల లడ్డూ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధి చెందింది. శ్రీవారి దర్శనం అనంతరం లడ్డూ తీసుకోవడం భక్తులకు ఒక ప్రత్యేకమైన ఆనందంగా ఉంటుంది.

భక్తుల రద్దీ పెరగడంతో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (TTD) కూడా ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. దర్శన సమయం తగ్గించేందుకు, భక్తులకు సౌకర్యంగా ఉండేందుకు అనేక చర్యలు తీసుకుంటోంది. అదనపు క్యూలైన్లు, ఆన్‌లైన్ టికెట్ సౌకర్యాలు, వసతి ఏర్పాట్లు వంటి వాటిని మెరుగుపరుస్తోంది.

పండుగల సమయంలో, ప్రత్యేక దినాల్లో భక్తుల రద్దీ మరింత పెరుగుతోంది. దేశం నలుమూలల నుంచి మాత్రమే కాకుండా విదేశాల నుంచి కూడా భక్తులు తిరుమలకు వస్తున్నారు. ఇది తిరుమల ఆలయానికి ఉన్న విశ్వాసం, భక్తి ఎంత గొప్పదో తెలియజేస్తోంది.

