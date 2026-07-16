తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతోంది. నిన్న ఒక్కరోజే 82,255 మంది భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకోగా, అందులో 32 వేల మందికి పైగా తలనీలాలు సమర్పించారు. నిన్నటి హుండీ ఆదాయం రూ. 3.76 కోట్లుగా నమోదైంది. ఈ క్రమంలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (TTD) భక్తులకు కీలక సూచనలు చేసింది. మధ్యవర్తులను నమ్మి మోసపోకుండా, టికెట్లు, వసతి బుకింగ్ల కోసం కేవలం టీటీడీ అధికారిక వెబ్సైట్ https://ttdevasthanams.ap.gov.in/home/dashboard ను మాత్రమే ఉపయోగించాలని సూచించింది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
అక్టోబర్ నెలకు సంబంధించిన టికెట్ బుకింగ్ ప్రక్రియ ఇప్పటికే ప్రారంభమైన నేపథ్యంలో, భక్తులు కేవలం టీటీడీ అధికారిక వెబ్సైట్ https://ttdevasthanams.ap.gov.in/home/dashboard లో మాత్రమే బుక్ చేసుకోవాలని శ్రీ సీహెచ్ వెంకయ్య చౌదరి విజ్ఞప్తి చేశారు.
మధ్యవర్తులను నమ్మి మోసపోవద్దని ఆయన హెచ్చరించారు. అంతేకాకుండా, కొందరు సోషల్ మీడియా వేదికగా తప్పుడు ప్రచారాలు చేస్తూ, భక్తుల విశ్వాసాన్ని ఆసరాగా చేసుకుంటున్నారని, వారి బారిన పడకుండా అప్రమత్తంగా ఉండాలని కోరారు.
శ్రీవారి దర్శనం, వసతి, టికెట్ల విడుదల వంటి అన్ని సేవలు టీటీడీ అధికారిక వెబ్సైట్లో అందుబాటులో ఉంటాయి. భక్తులు ఎస్వీబీసీ (SVBC) ద్వారా కూడా నిరంతర సమాచారాన్ని పొందవచ్చు. టికెట్ల విషయంలో ఏవైనా సందేహాలు ఉంటే టిటిడి కాల్ సెంటర్ నంబర్ 155257 ద్వారా సంప్రదించవచ్చు.
ఎవరైనా మధ్యవర్తులు బుకింగ్ పేరుతో మిమ్మల్ని సంప్రదిస్తే, వెంటనే టీటీడీ విజిలెన్స్ ఫిర్యాదు విభాగం నంబర్ 9866898630 కి సమాచారం అందించాలని కోరారు. అటువంటి వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు.
భక్తులకు శ్రీవారి సేవల్లో పారదర్శకతను, భద్రతను కల్పించడానికి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తోందని యువ శ్రీ సిహెచ్ వెంకయ్య చౌదరి పేర్కొన్నారు.