Tirumala Darshan:రూ.300 టికెట్ లేకపోయినా ఈ ట్రిక్‌తో స్వామివారి దర్శనం..!

Written ByVishnupriyaUpdated byVishnupriya
Published: May 10, 2026, 08:08 AM IST|Updated: May 10, 2026, 08:08 AM IST

Tirumala Darshan:తిరుమలకు వెళ్లాలని ప్లాన్ చేస్తున్న భక్తులకు ఇది చాలా ఉపయోగపడే సమాచారం. సాధారణంగా తిరుమలలో రూ.300 ప్రత్యేక దర్శనం టికెట్లు మూడు నెలల ముందే బుక్ అయిపోతుంటాయి. దీంతో చాలా మంది భక్తులు దర్శనం ఎలా చేయాలా అని ఆలోచిస్తుంటారు. అయితే ఇప్పుడు ఒక మంచి మార్గం ఉంది. కేవలం ఒక నెల ముందే టికెట్ బుక్ చేసుకుని కూడా స్వామివారి దర్శనం పొందొచ్చు.

టీటీడీ ప్రతి నెల 25వ తేదీన వచ్చే నెలకు సంబంధించిన శ్రీనివాస దివ్యానుగ్రహ హోమం టికెట్లను విడుదల చేస్తుంది. ఈ టికెట్ ధర కేవలం రూ.1600 మాత్రమే.   

ముఖ్యంగా ఒక టికెట్‌పై ఇద్దరు వ్యక్తులు వెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది. ఇద్దరు అబ్బాయిలైనా, ఇద్దరు అమ్మాయిలైనా లేదా కుటుంబ సభ్యులైనా కలిసి వెళ్లొచ్చు. కపుల్స్ మాత్రమే వెళ్లాలి అనే రూల్ లేదు.  

టికెట్ బుక్ చేసే సమయంలో లొకేషన్‌గా “సప్తగిరి గావ ప్రదక్షిణ శాల”ను సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఈ ప్రదేశం అలిపిరి దగ్గర ఉంటుంది. అక్కడ ప్రతి రోజు ఉదయం 8:30 గంటలకు హోమం ప్రారంభమవుతుంది. దాదాపు 11 గంటల వరకు ఈ కార్యక్రమం కొనసాగుతుంది.  

భక్తులు ముందుగా హోమంలో పాల్గొనాలి. హోమం పూర్తయ్యాక అక్కడి సెక్యూరిటీ వద్ద స్టాంప్ వేయించుకొని సిగ్నేచర్ తీసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి దర్శనానికి అనుమతి ఇస్తారు. ముఖ్యంగా భక్తులను రూ.300 ప్రత్యేక దర్శనం లైన్‌లోనే పంపిస్తారు. దీంతో తక్కువ సమయంలోనే స్వామివారి దర్శనం చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది.  

తిరుమల దర్శనానికి టికెట్లు దొరకడం కష్టమవుతున్న ఈ సమయంలో ఈ విధానం చాలా మందికి ఉపయోగపడుతోంది. తక్కువ ఖర్చుతో, తక్కువ వెయిటింగ్ టైమ్‌తో దర్శనం పూర్తి చేసుకోవచ్చు. అందుకే తిరుమల వెళ్లే ముందు ఈ సమాచారం గుర్తుంచుకొని ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకోవడం మంచిది.

