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Tirumala Rush: తిరుమల శ్రీవారి దర్శన సమయాలు.. ఎస్ఎస్‌డీ టోకెన్లు, రూ.300 టికెట్ల లేటెస్ట్ స్టేటస్!

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 06, 2026, 10:03 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 10:10 AM IST

Tirumala Darshan Waiting Time Today: తిరుమలలో భక్తుల రాకపోకలు భారీగా పెరిగాయి. వైకుంఠం లోని అన్ని విభాగాలలో భక్తులు నిండిపోయారు.. క్యూ లైన్లు శిలా తోరణం వరకు కొనసాగుతున్నాయి. వేసవి సెలవులు ముగియడం , వీకెండ్ కావడంతో తిరుమలలో రద్దీ ఎక్కువగా ఉంది. సర్వదర్శనం కోసం భక్తులు సుమారు 15 గంటల పాటు వేచి చూడాల్సి వస్తోంది.. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడవచ్చు.
 

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తిరుమల

ప్రపంచ ప్రసిద్ధి గాంచిన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో భక్తులు పోటెత్తారు. శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం కోసం భక్తులు భారీగా తరలివస్తున్నారు. వేసవి సెలవుల ముగింపు, వారాంతం కావడంతో ఈ రద్దీ కొనసాగుతోంది.   

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తిరుమల శ్రీవారి దర్శన సమయాలు

వైకుంఠంలోని అన్ని కంపార్ట్‌మెంట్లు నిండి ఉండటంతో, భక్తులు శిలా తోరణం వరకు వరుసలో నిలబడి శ్రీవారి కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. ఉచిత సర్వదర్శనానికి దాదాపు 15 గంటల సమయం పడుతోంది. అదేవిధంగా ఎస్ఎస్‌డీ స్లాట్ దర్శనానికి 8 గంటలు, రూ. 300 ప్రత్యేక దర్శనానికి సుమారు 6 గంటల సమయం పడుతోంది.  

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తిరుమల రద్దీ

నిన్న ఒక్కరోజే 84,468 మంది భక్తులు శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు.. వీరిలో 40 వేల మందికి పైగా తలనీలాలు సమర్పించారు. నిన్నటి ఆదాయం విషయానికి వస్తే ఒక్కరోజే రూ. 3.48 కోట్ల ఆదాయాన్ని పొందినట్లు వెల్లడించింది. రేపటి దర్శనానికి సంబంధించిన SSD టోకెన్లు ఈరోజు అర్ధరాత్రి 12 గంటలకు విడుదల చేస్తారు.  

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ఎస్ఎస్డీ టోకెన్ల లేటెస్ట్ స్టేటస్

పెరిగిన రద్దీ దృష్ట్యా శ్రీనివాస, విష్ణు, భూదేవి కాంప్లెక్స్‌లలో అర్ధరాత్రి 12 గంటల నుంచే SSD టోకెన్లు అందుబాటులో ఉంచారు. భక్తులు తప్పనిసరిగా ఒరిజినల్ ఆధార్ కార్డు లేదా ఏదైనా ఫోటో ఐడిని వెంట తెచ్చుకోవాలి.. ప్రతి ఐడి కార్డుకు ఒకే ఒక టోకెన్ ఇస్తారు.   

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నేటి తిరుమల వార్తలు

SSD టోకెన్లు తీసుకోవడం ద్వారా సర్వదర్శన సమయాన్ని కొంతవరకు తగ్గించుకోవచ్చు. వీటిని టీటీడీ కోట ఆధారంగా అందిస్తోంది. మరోవైపు, తిరుమలలో ప్రముఖుల రాక కూడా పెరిగింది. ఈరోజు విరామ సమయంలో ఏపీ ఐటీ శాఖ మంత్రి టీజీ భరత్, తమిళనాడు సీఎం విజయ్ తల్లి శోభా చంద్రశేఖర్, టాలీవుడ్ హీరో రవితేజ పిల్లలు స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు.

TAGS:
tirumala darshan waiting time today
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