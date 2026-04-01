Tirumala: తిరుమలలో తగ్గిన భక్తుల రద్దీ.. నేడు గరుడ సేవ కూడా రద్దు, కారణం ఏంటంటే?

Normal Rush In Tirumala: తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ సాధారణంగా ఉంది. బుధవారం భక్తుల రద్దీ భారీగా తగ్గింది. టోకెన్లు లేని శ్రీవారి భక్తులకు సర్వదర్శనానికి కేవలం 6 గంటల సమయం పడుతుంది. ప్రస్తుతం వైకుంఠ క్యూ కాంప్లెక్స్‌ నాలుగు కంపార్ట్మెంట్లలో శ్రీవారి దర్శనం కోసం భక్తులు వేచి ఉన్నారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 
 
తిరుమలలో వసంతోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. శ్రీవారి సాలకట్ట వసంతోత్సవాలు రెండో రోజు మంగళవారం నిర్వహించారు. శ్రీదేవి, భూదేవి సమేతంగా శ్రీ మలయప్ప స్వామి వారిని స్నపన తిరుమంజనం కూడా నిర్వహించారు.   

 తిరుమంజనంలో భాగంగా మధ్యాహ్నం రెండు గంటల నుంచి 4 గంటల వరకు స్వామి అమ్మవార్ల   ఉత్సవర్లకు పాలు, పెరుగు, తేనే, కొబ్బరి నీళ్ళు, పసుపు, చందనంతో అభిషేకం నిర్వహించారు.   

మరోవైపు తిరుమలలో బుధవారం భక్తుల రద్దీ భారీగా తగ్గింది. టోకెన్లు లేని శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి భక్తులకు 6 గంటల సమయం పడుతుంది. నాలుగు కంపార్ట్మెంట్లో భక్తులు వేచి ఉన్నారు.   

మంగళవారం 73 వేలమందికి పైగా శ్రీవారిని దర్శించుకోగా 21 వేలమందికి పైగా భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు. హుండీ ఆదాయం నిన్న ఒకరోజే రూ. 4.30 కోట్లు వచ్చాయని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం తెలిపింది.   

 ఇక ఏప్రిల్ 1న పౌర్ణమి గరుడసేవ రద్దు చేశారు. ప్రతినెల పౌర్ణమి సందర్భంగా గరుడ సేవ శ్రీవారికి నిర్వహించడం ఆనవాయితీ. అయితే శ్రీవారి వార్షిక వసంతోత్సవాల భాగంగా పౌర్ణమి గరుడసేవ రద్దు చేశారు.

