Tirumala: తిరుమల భక్తులకు ముఖ్యమైన గమనిక.. ఆ రైళ్లు తిరుపతి వెళ్లవు, ప్రత్యామ్నాయంగా మరో ఆధునిక రైల్వేస్టేషన్‌..

Tirumala New Railway Station: తిరుమల శ్రీవారి భక్తులకు బిగ్ అలెర్ట్. నిత్యం తిరుపతి రైల్వే స్టేషన్ రైలు ప్రయాణీకులతో కిక్కిరిసిపోతుంది. ఇకపై పక్కనే ఉన్న మరో రైల్వే స్టేషన్ కు పలు రైళ్లు మళ్లించనున్నారు. ప్రధానంగా తిరుపతి, రేణిగుంటలో పెరుగుతున్న రద్దీ నేపథ్యంలో ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఆ భారాన్ని తగ్గించేందుకు ప్రస్తుతం ఉన్న తిరుపతి, రేణిగుంట స్టేషన్ బదులుగా పక్కనే ఉన్న తిరుచానూరు రైల్వే స్టేషన్ నుంచి రైలు నడిపే దిశగా శ్రీకారం చుట్టనున్నారు.
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (TTD) నుంచి ప్రపంచ నలుమూలల నుంచి భక్తులు వస్తారు. విమానం, రైలు, బస్సు మార్గాల్లో తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకోవడానికి ఇక్కడికి వస్తారు. ప్రధానంగా ఎక్కువ మొత్తంలో రైల్వేలో ప్రయాణం చేసి తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి వస్తారు.
ఈ నేపథ్యంలో ప్రతిరోజు 90 రైళ్లు 80 వేల మందికి పైగా ప్రయాణికులు తిరుపతి, రేణిగుంట రైల్వే స్టేషన్ కు రాకపోకలు చేస్తూ ఉంటారు. ఈ రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకొని తిరుచానూరు రైల్వే స్టేషన్ కూడా ఆధునికీకరించి అభివృద్ధి చేసి త్వరలో ప్రారంభించనున్నారు.
తిరుపతి రైల్వే స్టేషన్ నుంచి పక్కనే ఉన్న తిరుచానూరు రైల్వే స్టేషన్ చాలా మందికి తెలీదు. ఇది కేవలం 10 కిలోమీటర్ల దూరంలోనే ఉంది. రేణిగుంట, తిరుపతిలో రద్దీ ఎక్కువగా ఉండటంతో అక్కడి నుంచి ప్రయాణం సాగించవచ్చు.
రూ.120 కోట్లతో తిరుచానూరు రైల్వే స్టేషన్ టెర్మినల్ ఆధునికీకరించి అద్భుతంగా అభివృద్ధి చేశారు. ఏసీ, నాన్ ఏసీ వెయిటింగ్ హాల్స్ తో పాటు తాగునీటి, వసతి సదుపాయాలు కూడా కల్పించారు. దీంతో తిరుపతి, రేణిగుంటకు రైల్వే స్టేషన్లకు ఇది ప్రత్యామ్నాయంగా అతి త్వరలో మారనుంది.
ఇక తిరుపతి రేణిగుంట రైల్వే స్టేషన్ లో కూడా రద్దీ తగ్గుతుంది. తిరుచానూరు రైల్వే స్టేషన్ కూడా కీలకంగా రానున్న రోజుల్లో మారనుంది. తిరుచానూరు నుంచి కొన్ని రైళ్ళను నడిపే దిశగా రైల్వే అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. తిరుచారు నుంచి చర్లపల్లి, సికింద్రాబాద్, నాందెడ్, చెన్నై సెంట్రల్ ప్రాంతాలకు కూడా రైలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.