Tirumala: తిరుమల శ్రీవారి భక్తులకు పండగే.. మళ్లీ ఈ-డిప్‌ వైకుంఠ ద్వార దర్శనం టోకెన్ల జారీ..!

Tirumala E-Dip vaikunta Dwara Darshan Tokens: తిరుమల శ్రీవారి భక్తులకు మరోసారి భారీ శుభవార్త. వైకుంఠ ద్వార దర్శనానికి సంబంధించిన ఈ -డిప్ టోకెన్లు మరోసారి విడుదల చేయనున్నారు. మొన్నటి వరకు వైకుంఠ ఏకాదశికి సంబంధించి డిసెంబర్ 31, జనవరి 1వ తేదీల్లో దర్శనాలకు ఈ డిప్ టోకెన్లు జారీ చేశారు. ఇందులో కొన్ని లక్షలాదిమంది శ్రీవారి భక్తులు దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. అయితే చాలామంది టోకెన్ పొందలేకపోయారు. అయితే మరోసారి తిరుమల ఈ -టిప్ ద్వారా వైకుంఠ దర్శనం కల్పించనుంది. ప్రధానంగా తిరుమల, తిరుపతి స్థానికులకు శ్రీవారి దర్శనం కల్పిస్తారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం
ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచిన తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి ఎంతోమంది భక్తులు ఎదురుచూస్తూ ఉంటారు. అయితే ప్రతిరోజూ వేలాదిమంది భక్తులు శ్రీవారికి కాంప్లెక్స్లలో దర్శనం కోసం వేచి ఉంటారు. అయితే రానున్నది వైకుంఠ ఏకాదశి సందర్భంగా శ్రీవారి దర్శనం కోసం చాలామంది ఎదురుచూస్తున్నారు.
ఈ సందర్భంగా మొన్నటి వరకు డిసెంబర్ 31, జనవరి 1, 2026 కు సంబంధించి వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలకు లక్కీ డిప్ ద్వారా టోకెన్లు కూడా విడుదల చేశారు. కొన్ని లక్షల మంది దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. అందులో కొంతమందికి ఈ ద్వార దర్శనం లభించింది. ఆ తర్వాత రూ.300 ప్రత్యేక దర్శనం టోకెన్లు కూడా జారీ చేశారు.
అయితే తిరుమల శ్రీవారి దర్శనంలో డిసెంబర్ 30 నుంచి జనవరి 8వ తేదీ వరకు ఈ వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలకు సంబంధించి భారీ ఎత్తున ఏర్పాట్లు చేశారు. ప్రధానంగా 2026 జనవరి 6, 7, 8 తేదీల్లో రోజుకు రూ.5000 టోకెన్లు చొప్పున తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి స్థానికులకు అవకాశం కల్పించనున్నారు.
తిరుమల, తిరుపతి, రేణిగుంట, చంద్రగిరి ప్రాంత స్థానికులకు ఈ డిప్ కోటా కింద తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో డిసెంబర్ 25వ తేదీ ఉదయం 10 గంటల నుంచి డిసెంబర్ 27వ తేదీ సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ఈ -డిప్ నమోదు టీడీడీ అవకాశం కల్పించనుంది.
వైకుంఠ ద్వార దర్శనం చేసుకోవాలనే తిరుమల శ్రీవారి భక్తులు వెంటనే ఈ -డిప్కు పేరు నమోదు చేసుకోవచ్చు. ప్రధానంగా స్థానిక తిరుమల, తిరుపతి శ్రీవారి భక్తులకు 1+3 విధానంలో ఈ డిప్ నిర్వహించనున్నారు. ఇది అధికారిక వెబ్సైట్ లేదా మొబైల్ యాప్ లేదా వాట్సాప్ ద్వారా కూడా సులభంగా నమోదు చేసుకునే అవకాశం ఉంది.
ఎంపిక చేసిన శ్రీవారి భక్తులను డిసెంబర్ 29 మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి వారికి టోకెన్లు జారీ చేస్తారు. ఈ విషయాన్ని గమనించి స్థానికులకు ఈ-డిప్ ద్వారా నమోదు చేసుకోవాలి అని టీటీడీ విజ్ఞప్తి చేసింది. ఇక తిరుమల స్థానికులు 500 టోకెన్లు, చంద్రగిరి, రేణిగుంట, తిరుపతి స్థానికులకు 4500 టోకెన్లు.
ఇలా మొత్తం ప్రతిరోజు 5000 టోకెన్లు తో 2026 జనవరి 6, 7, 8 తేదీల్లో వైకుంఠ ద్వార దర్శనం కల్పించనున్నారు. ఇదిలా ఉండగా తిరుమల శ్రీవారి భక్తులకు మరో గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది టీటీడీ. తిరుమల దేవస్థానం ముద్రించిన 2026 సంవత్సర క్యాలెండర్లు, డైరీలు విడుదల చేయనుంది. విదేశాల నుంచి కూడా శ్రీవారి భక్తుల నుంచి విశేష స్పందన వస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో స్థానిక టీటీడీ ఆలయాల్లో క్యాలెండర్లు అందుబాటులో ఉంచారు.