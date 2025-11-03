Tirumala: శ్రీవారి భక్తులకు శుభవార్త.. ఇలా చేస్తే తిరుమలలో వేగంగా దర్శనం..!

Tirumala Blood Donation Darshan: ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి ప్రతిరోజు వేలమంది భక్తులు వస్తూ ఉంటారు. శ్రీవారిని దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకుంటారు. అయితే మూడు నెలలకు ముందుగానే స్వామివారి దర్శనం కోసం బుక్ చేసుకోవాలి. గంటల కొద్ది క్యూ లైన్లలో ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. అయితే శ్రీవారి దర్శనానికి రక్తదానం చేస్తే రూ.300 ప్రత్యేక దర్శనం టికెట్ తో పాటు ఒక లడ్డు ప్రశంసాపత్రం కూడా అందిస్తారు. ఇలా వేగవంతమైన దర్శనం చేసుకోవచ్చు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (TTD) శ్రీవారి దర్శనానికి వచ్చే భక్తులకు శుభవార్త. ఇలా చేస్తే వేగవంతమైన దర్శనం చేసుకోవచ్చు. అవును శ్రీవారి దర్శనం చేసుకోవడానికి ప్రతి రోజు కొన్ని వేల మంది భక్తులు గంటల కొద్దీ క్యూలైన్లలో ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు.
అయితే రక్తదానం చేసే వారికి ప్రత్యేక దర్శనం ఉంటుందని చాలా మందికి తెలియదు. ఇది 1985లో ప్రారంభించినా కేవలం కొంతమందికి మాత్రమే తెలుసు. రక్తదాతలకు రూ.300 ప్రత్యేక దర్శనం టోకెన్తోపాటు ఒక లడ్డూ, ప్రశంసాపత్రం కూడా అందిస్తున్నారు.
దీనికి కొండపై ఉన్న అశ్విని ఆసుపత్రిలో ప్రతిరోజు పరిమిత వ్యక్తులు రక్తదానం చేసేందుకు తగిన ఏర్పాటు చేశారు. దీనికి సంబంధించిన వెబ్సైట్ తో పాటు అధికారిక ఫోన్ నెంబర్లు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి. అందులో సంప్రదించి వేగంగా స్వామివారి దర్శనం చేసుకోవచ్చు.
తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ ఒక్కసారిగా తగ్గింది. కార్తీకమాసంలో కూడా శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి కేవలం 8 గంటల సమయం మాత్రమే పడుతుంది. ఇక వైకుంఠ క్యూ కాంప్లెక్స్లలో ఆరు కంపార్ట్మెంట్లలో భక్తులతో నిండిపోయింది.
ఇక నిన్న ఆదివారం ఒక్కరోజే స్వామివారిని 84 వేల మందికి పైగా భక్తులు దర్శించుకున్నారు. అందులో 24 వేల మందికి పైగా భక్తులు స్వామి వారికి తలనీలాలు సమర్పించారు. ఇక నిన్న ఒక్కరోజే హుండీ ఆదాయం రూ. 3.51 వచ్చినట్లు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ప్రకటించింది.