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తిరుమాడ వీధుల్లో శ్రీవారి అభయం.. వైభవంగా గరుడ పంచమి వాహన సేవ!

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 18, 2026, 07:58 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 07:58 AM IST

TTD Garuda Panchami 2026: తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతోంది. నిన్న ఒక్కరోజే 79,445 మంది భక్తులు దర్శనం చేసుకున్నారని, ఆదాయం రూ. 4.80 కోట్లు వచ్చిందని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం తెలిపింది. వెయిటింగ్ కంపార్ట్‌మెంట్లు శిలా తోరణం వరకు భక్తులు వేచి ఉన్నారు.. మరోవైపు, తిరుమలలో నిన్న గరుడ పంచమి వేడుకలు అంగరంగ వైభవంగా జరిగాయి.. ఆ ఫోటోలను ఇప్పుడు చూద్దాం.
 

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గరుడ పంచమి

గరుడ పంచమి పర్వదినం సందర్భంగా, తిరుమలలో సోమవారం మలయప్ప స్వామి వారు తమ ఇష్టదైవమైన గరుడ వాహనంపై తీర్థయాత్ర వీధుల్లో విహరించి భక్తులకు కనువిందు చేశారు.  

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తిరుమల

శ్రీవారి వాహనాల్లో అగ్రగణ్యుడైన గరుడుడు రాత్రి 7 గంటల నుండి గరుడ వాహన సేవను ప్రారంభించారు. ప్రతి ఏటా గరుడ పంచమి రోజున, అంటే శుక్ల పక్షం ఐదవ రోజున ఈ పూజను ఘనంగా నిర్వహిస్తారు. ముఖ్యంగా నూతన దంపతులు తమ వైవాహిక జీవితం కోసం ఈ పూజను చేస్తారు.  

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తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం

తమ వైవాహిక జీవితం ఆనందదాయకంగా ఉండాలని,  తమకు పుట్టే సంతానం గరుడిలా బలశాలిగా ఉండాలని కోరుకుంటూ స్త్రీలు ఈ వేడుకల్లో పాల్గొంటారు. తిరుమలలో జరిగిన ఈ గరుడ వాహన సేవలో పలువురు ప్రముఖులు కూడా పాల్గొన్నారు.  

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తిరుమల దేవస్థానం

ఇక సెప్టెంబరు 15 నుండి 23వ తేదీ వరకు శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు నిర్వహించనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో, శ్రీవారి పుష్కరిణి మరమత్తు పనులను సోమవారం టీటీడీ అదనపు శ్రీ సీహెచ్ వెంకయ్య చౌదరి స్వయంగా తనిఖీ చేశారు.  

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తిరుమల ప్రత్యేక దర్శనం

భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా గ్రిల్స్ ఏర్పాటు చేయాలని అధికారులు సూచించారు. అలాగే, పుష్కరిణి లోతు తెలిసేలా సూచిక బోర్డులను కూడా ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశించారు. ఇతర అధికారులు కూడా ఈ పనులను పరిశీలించారు.

TAGS:
Tirumala Garuda Panchami 2026
TTD Garuda Vahana Seva
Lord Malayappa Swamy Mada Streets

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