Kadapa: తిరుమల నెయ్యి ట్యాంకర్‌ బోల్తా.. బిందెలు, బకెట్లతో ఎగబడిన జనం..!!

Ghee Tanker To Tirumala Overturned: తిరుమలకు వస్తున్న నెయ్యి ట్యాంకర్ నిన్న కొండాపురం, కడప జిల్లాలోని చిత్రవతి బ్రిడ్జి మలుపు వద్ద బోల్తా పడింది. ఆదివారం రాత్రి సమయంలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకోవడంతో నెయ్యి అంతా రోడ్డుపై పడిపోయింది. వెంటనే స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. అయితే, ఈ ట్యాంకర్‌ నిన్న పూనే నుంచి తిరుమలకు బయలు దేరింది. నేడు చేరుకోవాల్సి ఉండగా రాత్రి ఈ ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. దీంతో పెద్ద ఎత్తున స్థానికులు నెయ్యి తీసుకోవడానికి బకెట్లు, క్యాన్లతో అక్కడికి చేరుకున్నారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
 
 తిరుమలకు వస్తున్న 21 వేల లీటర్ల ట్యాంకరు రాత్రి బోల్తా పడింది. ఆదివారం రాత్రి ఈ ప్రమాదం కొండాపురం మండలం కడప జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది. జాతీయ రహదారి 67 మలుపుపై ఈ ట్యాంకర్‌ బోల్తా పడింది.   

దీంతో ట్యాంకర్‌లో ఉన్న నెయ్యంతా రోడ్డుపై పడిపోయింది. ఈ ఘటనలో ట్యాంకర్ డ్రైవర్ క్లీనర్‌కు కూడా తీవ్ర గాయాలు అయ్యాయి. నిన్న పూనే నుంచి ఈ లారీ బయలుదేరగా ఈరోజు తిరుమలకు చేరుకోవాల్సి ఉండగా ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది.   

 స్థానికుల సమాచారంతో పోలీసులు ఘటన స్థలానికి చేరుకొని గాయపడిన క్లీనరు, డ్రైవర్ను ఆసుపత్రికి తరలించారు. అయితే నెయ్యి అంతా రోడ్డుపై ఒలికి పోవడంతో స్థానికులు ఒక్కసారిగా బిందెలు, బకెట్లతో ఎగబడ్డారు. వాటిని నింపుకొని ఇంటికి తీసుకెళ్లారు   

పరిస్థితిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకువచ్చారు. ప్రమాదానికి కారణం గురించి పోలీసులు ఆరా తీస్తున్నారు. ఇక నిన్న తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి 77 వేల మంది పైగా దర్శించుకున్నారు. ఇందులో 25 వేల మందికి పైగా స్వామివారికి తలనీలాలు సమర్పించారు.   

నిన్న ఒక్కరోజు స్వామి వారి హుండీ ఆదాయం రూ.4.19 కోట్.లు 31 కంపార్ట్‌మెంట్లలో భక్తులతో రద్దీ ఉంది. ప్రస్తుతం సర్వదర్శనానికి 8 నుంచి 12 గంటల సమయం పడుతుంది . ఇక విశాఖపట్టణానికి చెందిన ఎన్నారై శ్రీ త్రిపురనేని వెంకటరత్నం శ్రీవారికి అన్న ప్రసాదం ట్రస్ట్‌కు నిన్న రూ. 50 లక్షల విరాళం అందజేశారు. ఆయన ఇద్దరు కుమారులు కూడా చెరో రూ.10 లక్షలు కూడా విరాళంగా అందజేశారు.

