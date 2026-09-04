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తిరుమలలో ఘనంగా గోకులాష్టమి వేడుకలు.. ప్రత్యేక పూజలు చేసిన ఈఓ..!

Written ByRenuka Godugu
Published: Sep 04, 2026, 04:29 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 04:29 PM IST

తిరుమలలో గోకులాష్టమి వేడుకలు అంగరంగ వైభవంగా జరిగాయి. శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి రక్షణలో ఉన్న గోవుల కోసం శుక్రవారం గోపూజ మహోత్సవాన్ని నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో టీటీడీ ఈవో శ్రీ ముద్దాడ రవిచంద్ర పాల్గొన్నారు. ఆయన ప్రత్యేకంగా వేణుగోపాల స్వామిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు.
 

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శ్రీకృష్ణాష్టమి

కృష్ణాష్టమి సందర్భంగా తిరుమలలో గోకులాష్టమి వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు. తిరుమల శ్రీవారి సన్నిధిలో గోమాతకు విశిష్ట స్థానం ఉన్న నేపథ్యంలో, గో సంరక్షణకు టీటీడీ అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తుందని ఈఓ ముద్దాడ రవిచంద్ర తెలిపారు.  

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గోపూజ

గోపూజ మహోత్సవంలో పాల్గొన్న ఆయన, వేణుగోపాల స్వామిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజల్లో పాల్గొన్నారు. భక్తిశ్రద్ధలతో గోమాతకు పూజలు చేసి హారతి ఇచ్చారు. అంతేకాకుండా, 'ఓం నమో వేంకటేశాయ' మహా మంత్రాన్ని ఏడు కోట్ల సార్లు జపించిన జపమాలలను స్వామివారికి సమర్పించే కార్యక్రమంలో ఈవో పాల్గొన్నారు.   

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గోకులాష్టమి వేడుకలు

భారతీయ సంస్కృతి, సనాతన ధర్మంలో గోపూజ అత్యంత పవిత్రమైనదని ఆయన పేర్కొన్నారు. గోసంరక్షణ, గోసేవకు టీటీడీ ప్రత్యేక ప్రాధాన్యతనిస్తూ, గోశాలను మరింత అభివృద్ధి చేస్తుందని ఆయన తెలిపారు.   

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టీటీడీ

ఈ సందర్భంగా సాంస్కృతిక వేడుకలు కూడా వైభవంగా జరిగాయి. మరోవైపు, కృష్ణాష్టమి సందర్భంగా కృష్ణుడి విగ్రహానికి పాలతో అభిషేకం నిర్వహించి, ఉట్టి కొట్టే వేడుకలను జరిపారు.   

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తిరుమల

భక్తుల కోసం ప్రత్యేకంగా అన్నప్రసాద వితరణ కూడా చేశారు. తిరుమలలో గోకులాష్టమి వేడుకలు ప్రతి ఏడాది నిర్వహిస్తారు. అతి త్వరలో సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు కూడా రానున్నాయి.

TAGS:
gokulashtami celebrations in tirumala
ttd eo muddada ravichandra go puja
tirumala krishnastami celebrations 2026

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