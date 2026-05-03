Tirumala: మే 12న తిరుమలలో హనుమజ్జయంతి వేడుకలు.. భక్తులకు ఉచితం, రికార్డు స్థాయి దర్శనాలు..!

Hanuman Jayanthi On May 12 In Tirumala: వేసవికాలం సెలవులు కావడంతో తిరుమలలో భక్తులు పోటెత్తారు. శ్రీవారి దర్శనానికి రికార్డు స్థాయి దర్శనం చేసుకుంటున్నారు. 91 వేల మందికి పైగా నిన్న శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. ఇక టోకెన్లు లేని భక్తులకు నిన్న 16 గంటల సమయం పట్టింది. ఇది ఇలా ఉండగా తిరుమలలో మే 12వ తేదీన హనుమాన్ జయంతి వేడుకలు కూడా నిర్వహిస్తున్నారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
 
 తిరుమలలో ప్రతిరోజు భక్తుల రద్దీ పెరుగుతూ వస్తుంది. వేసవి సెలవులు కారణంతో ఎక్కువమంది భక్తులు శ్రీవారిని దర్శించుకోవడానికి వస్తున్నారు. తమ మొక్కులు చెల్లించుకుంటున్నారు. నిన్న రికార్డు స్థాయిలో శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. 91 వేల మందికి పైగా స్వామి వారిని దర్శించి కున్నారు.  

అందులో 36 వేల మందికి పైగా శ్రీవారికి తలనీలాలు సమర్పించారు. ఇక నిన్న ఒక్కరోజే హుండీ ఆదాయం రూ.3.37 కోట్లు నమోదు అయింది. ఇవాళ కూడా భక్తుల రద్దీ వీకెండ్ కావడంతో కొనసాగుతోంది. టోకెన్ లేని శ్రీవారి భక్తులకు 16 గంటల సమయం పడుతుంది. ఇక ఏటీజీహెచ్‌ వరకు భక్తులు క్యూ లైన్ లో శ్రీవారి దర్శనం కోసం వేచి ఉన్నారు.  

 ఇదిలా ఉండగా తిరుమలలో ప్రతి సంవత్సరం నిర్వహించే హనుమాన్ జయంతి వేడుకలు జరుపుకొంటారు. ఈనెల మే 12వ తేదీన నిర్వహించనున్నారు. వైశాఖ మాసం బహుళ దశమి రోజు తిరుమల క్షేత్రంలో ఘనంగా ఈ వేడుకలు నిర్వహిస్తారు. టీటీడీ అత్యంత వైభవంగా ఏర్పాట్లు చేయనుంది.  

 శ్రీవారి ఆలయానికి ఎదురుగా ఉన్న శ్రీ బేడి ఆంజనేయ స్వామి, కాలినడక బాటలో ఏడవ మైలు వద్ద ఉన్న శ్రీ ప్రసన్న ఆంజనేయ స్వామి వారికి హనుమాన్ జయంతి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించనున్నారు. అంతే కాదు తిరుమలలోని జాపాలీ తీర్థంలో కూడా ఈ వేడుక ప్రతి ఏడాది ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు.  

తిరుమల తరఫున శ్రీ జాపాలి హనుమాన్‌కు పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించనున్నారు. మొదటి ఘాట్ రోడ్ లోని ఏడవ మైలు వద్ద ఉన్న ప్రసన్నాంజనేయ స్వామి నిలువెత్తు విగ్రహానికి కూడా ఆ రోజు 3 గంటలకు ప్రత్యేక పూజలు టీటీడీ నిర్వహిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఉదయం 11 గంటల నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు భక్తులకు తిరుమల నుండి ఏడో మైలురాయి వద్ద టీటీడీ ఉచిత రవాణా సౌకర్యాన్ని కూడా కల్పిస్తోంది.

