  • Tirumala: తిరుమలలో ఒక్కసారిగా పెరిగిన భక్తుల సంఖ్య.. శ్రీవారి దర్శనానికి ఎంత సమయం పడుతుందంటే..?

Heavy Crowd At Tirumala: తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వరుని దర్శనం కోసం నిత్యం వేలాదిమంది భక్తులు రద్దీగా క్యూ కాంప్లెక్స్‌లలో శ్రీవారి దర్శనం కోసం ఎదురుచూస్తూ ఉంటారు. అయితే ఆకస్మికంగా తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ పెరిగింది. ప్రస్తుతం స్వామి వారి సర్వదర్శనానికి 24 గంటల సమయం పడుతుంది. కంపార్ట్‌మెంట్లన్నీ భక్తులతో నిండిపోయి శిలాతోరణం వరకు భారీ క్యూ లైన్ కూడా ఏర్పడింది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
 
1 /5

 ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచిన తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి నిత్యం వేలాదిమంది భక్తులు క్యూ కాంప్లెక్స్‌లలో ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. కంపార్ట్‌మెంట్లన్నీ భక్తులతో కిక్కిరిసిపోతాయి. . అయితే మొన్నటి వరకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి ఎనిమిది గంటల సమయం పట్టింది.   

2 /5

అయితే, ఒక్కసారిగా స్వామి వారి దర్శనానికి భక్తుల సంఖ్య పెరిగిపోయింది. 24 గంటలు సమయం సర్వదర్శనానికి పడుతుంది. కంపార్ట్‌మెంట్లన్నీ నిండిపోయి శిలా తోరణం వరకు భారీ క్యూ లైన్ కూడా ఏర్పడింది. నిన్న శ్రీ వేంకటేశ్వరుని దర్శనానికి 80 వేల మందికి పైగా భక్తులు వచ్చారు.  

3 /5

ఇందులో 31 వేల మందికి పైగా భక్తులు స్వామి వారికి తలనీలాలు సమర్పించారు. ఇక నిన్న ఒక్కరోజే శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.3.22 కోట్లు వచ్చాయని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ప్రకటించింది.  

4 /5

 అయితే సుప్రభాతం సేవలో పారిశ్రామికవేత్త అయిన ముకేశ్ అంబానీ ఈరోజు ఆదివారం తెల్లవారుజామున స్వామి వారిని దర్శించుకున్నాను. ఏడుకొండల వాడిని దర్శించుకుని ఆయన మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతుంది.  

5 /5

తిరుమలలో కల్యాణ కట్ట, లడ్డు కౌంటర్ వద్ద హెల్ప్ డెస్కులు ఏర్పాటు చేయాలని టీటీడీ బోర్డు నిర్ణయించింది. సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ఆదేశాల మేరకు ఎప్పటికప్పుడు భక్తులకు మెరుగైన సౌకర్యాలు కల్పించేందుకు టీటీడీ ఈ అభిప్రాయాన్ని సేకరణ కూడా దృష్టి సారించింది.

Tirumala crowd today Tirumala darshan waiting time Tirumala latest news Tirumala live updates TTD crowd status Tirumala temple rush

