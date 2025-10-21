Tirumala: తిరుమలలో కొనసాగుతున్న భక్తుల రద్దీ.. శ్రీవారి దర్శనానికి ఎన్ని గంటల సమయం పడుతుందంటే?

Tirumala Devotees Rush After Diwali: తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి నిత్యం వేలాది మంది భక్తులు క్యూలైన్లలో వేచి ఉంటారు. అయితే దీపావళి తర్వాత తిరుమల శ్రీవారి భక్తుల రద్దీ కూడా కొనసాగుతూనే ఉంది. ఇక స్వామివారి దర్శనానికి కృష్ణ తేజ గెస్ట్ హౌస్ వరకు భక్తులు క్యూ లైన్ లో వేచి ఉన్నారు. స్వామివారి సర్వదర్శనానికి సుమారు 18 గంటల సమయం పడుతుందని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వెల్లడించింది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
దీపావళి పండుగ వైభవంగా జరుపుకున్నారు. అయితే తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ కూడా కొనసాగుతూనే ఉంది. స్వామివారి సర్వదర్శనానికి వేలాది మంది భక్తులు ప్రతి రోజు క్యూ లైన్ లో వేచి ఉన్నారు. ప్రపంచ నలుమూలల నుంచి కూడా శ్రీవారి దర్శనానికి భక్తులు వస్తూ ఉంటారు. అయితే, దీపావళి వరుసగా సెలవులు కూడా రావడంతో భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతోంది.
స్వామివారి సర్వదర్శనానికి 18 గంటల సమయం పడుతుందని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అధికారులు తెలిపారు. అయితే నిన్న కేవలం ఒక్కరోజే 72,000 మందికి పైగా స్వామి వారిని దర్శించుకున్నారు. ఇందులో 23,000 మందికి పైగా తలనీలాలు స్వామి వారికి సమర్పించారు. ఇక నిన్న ఒక్కరోజే స్వామివారికి హుండీ ఆదాయం రూ.3.86 కోట్లు అని వెల్లడించారు.
దీపావళి సందర్భంగా టీటీడీ స్థానిక ఆలయంలో నిన్న ఘనంగా దీపావళి ఆస్థానం నిర్వహించారు. శ్రీ గోవింద స్వామి వారి ఆలయ ప్రాంగణంలో శ్రీ పుండరీక వల్లి అమ్మవారి ఆలయం నుండి సాయంత్రం 5:30 గంటలకు నూతన వస్త్రాలు, దీపాలు అలంకరించి వైభవంగా ఆస్థానం నిర్వహించారు.
కోదండ రామస్వామి ఆలయంలో కూడా రాత్రి 7:00 నుంచి దీపావళి ఆస్థానం నిర్వహించారు. స్వామి వారికి నూతన వస్త్రాలు దోశ పడి దీపాలు తీసుకువచ్చి సమర్పించారు. అయితే,ప్రతి ఏడాది నిర్వహించే సహస్ర కలశాభిషేకం, హనుమంత వాహన సేవను టీటీడీ రద్దు చేసింది
ఇదిలా ఉండగా తిరుమలలో జనవరికి సంబంధించిన స్వామివారి దర్శనం టోకెన్లు కూడా విడుదల చేశారు. ఇందులో లక్కీ డిప్తోపాటు ప్రత్యేక దర్శనం రూ.300 టికెట్లు కూడా 25వ తేదీ నుంచి అందుబాటులో ఉంచనున్నారు. ఇక మూడు నెలలకు ముందుగానే స్వామివారి దర్శనానికి ప్రత్యేక టికెట్లు విడుదల చేస్తుంది టీటీడీ. ఈ నేపథ్యంలో అధికారిక వెబ్సైట్లో ఈ టికెట్ వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు. జనవరి దర్శనానికి భక్తులు బుక్ చేసుకోవచ్చు.