Tirumala: తిరుమలలో ఊహించని రద్దీ! 5 భాషల్లో అనౌన్స్‌మెంట్స్, భక్తులకు ఇబ్బంది లేకుండా టీటీడీ మాస్టర్ ప్లాన్!

Written ByRenuka GoduguUpdated byRenuka Godugu
Published: May 22, 2026, 08:14 AM IST|Updated: May 22, 2026, 08:14 AM IST

TTD Makes Extensive Arrangements For Devotees: వేసవి సెలవుల కారణంగా తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ బాగా పెరిగింది. క్యూ లైన్లలో నిర్వహణను పక్కాగా చేపట్టడం ద్వారా ఎక్కువ మంది భక్తులకు దర్శనం కల్పిస్తున్నామని తిరుమల అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి వెల్లడించారు. ఒక రికార్డు స్థాయిలో భక్తులు తిరుమలకు వస్తుండగా, ఒక్క రోజులోనే 79 వేల మంది స్వామివారిని దర్శించుకున్నారని పూర్తి సమాచారం ద్వారా తెలుసుకుందాం.
 

తిరుమల

వేసవి సెలవుల దృష్ట్యా తిరుమలకు భక్తుల తాకిడి అధికమైంది. గురువారం ఒక్కరోజే 79 వేల మందికి పైగా శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారని, నిన్న అభిషేక సేవలో దాదాపు 6000 మందికి దర్శనం కల్పించామని తిరుమల అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి పేర్కొన్నారు.  

తిరుమల లేటెస్ట్ న్యూస్

భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకొని క్యూ లైన్ నిర్వహణను పటిష్టంగా చేపడుతూ, ఎక్కువ మంది భక్తులకు స్వామివారి దర్శనం కల్పిస్తున్నామని ఆయన వివరించారు. భక్తుల రద్దీ పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో టీటీడీ విస్తృత ఏర్పాట్లు చేస్తోంది.   

టీటీడీ మాస్టర్ ప్లాన్

ఎండ వేడిమి నుంచి ఉపశమనం కలిగించడానికి బాట గంగమ్మ సర్కిల్ నుండి గోగర్భం సర్కిల్ మీదుగా చలువ పందిళ్లు ఏర్పాటు చేశారు. వైకుంఠ క్యూ కాంప్లెక్స్ 2 మ్యూజియం, నారాయణగిరి ఉద్యానవనాల్లో షెల్టర్లు ఏర్పాటు చేశారు.  

తిరుమల వేసవి ఏర్పాట్లు

అంతేకాకుండా, భక్తులు వేచి ఉండే ప్రదేశాల్లో కూల్ పెయింటింగ్, తాత్కాలిక షెల్టర్లు ఏర్పాటు చేశారు. శ్రీవారి ఆలయం, లడ్డు కౌంటర్ల వద్ద భక్తుల రాకపోకలు జరిగే ప్రాంతాల్లో చలువ పందిళ్లు వేశారు.  

తిరుమల శ్రీవారి దర్శనం

ఈ ప్రాంతాల్లో సింథటిక్ ఎనామిల్‌ కూల్ పెయింటింగ్ వేయడం వల్ల వేడి నుంచి భక్తులకు ఉపశమనం లభిస్తుంది. బాట గంగమ్మ గుడి సర్కిల్ నుండి ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు వరకు తాత్కాలిక మరుగుదొడ్లు ఏర్పాటు చేశారు. భక్తులకు మొబైల్ వాటర్ డ్రమ్ముల ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు నీటిని పంపిణీ చేస్తున్నారు.  

తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ స్టేటస్

మొబైల్ ఫస్ట్ ఎయిడ్ సెంటర్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు. వసతి గదులు పరిమిత సంఖ్యలో నిర్మించారు. సుమారు 60 వేల మంది భక్తులకు మాత్రమే తిరుమలలో వసతి కేటాయించడానికి అవకాశం ఉంది. గదులు పొందలేని భక్తుల కోసం తిరుమలలోని పీఏసీ 1, పీఏసీ 2, పీఏసీ 3, పద్మనాభ నిలయం, పీఎస్ఈ 5 లలో 9,000 గదులు అందుబాటులో ఉన్నాయి.  

తిరుమల అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి

కేవలం ఐదు రోజుల్లోనే శ్రీవారిని 4, 32,213 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. మే 16, 17 తేదీల్లో అత్యధికంగా 90 వేలకు పైగా భక్తులు శ్రీవారిని దర్శించుకున్నట్లు టీటీడీ తెలిపింది.  

తిరుమల లడ్డూ కౌంటర్ రద్దీ

మే 18, 19, 20 తేదీల్లో 43 వేలకు పైగా భక్తులు శ్రీవారికి తలనీలాలు సమర్పించారు. గత ఐదు రోజుల్లో తిరుమలలో వివిధ ప్రాంతాల్లో దాదాపు 19 లక్షల పైగా భక్తులకు అన్నప్రసాదాలు, టీ, కాఫీ, పాలు, మజ్జిగ అందించినట్లు అధికారులు తెలిపారు.  

