Tirumala Huge Rush: తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ భారీగా పెరిగిపోయింది. ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి శ్రీవారి భక్తులు వస్తూ ఉంటారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రతిరోజు కొన్ని వేల మంది భక్తులు స్వామివారి దర్శనం కోసం క్యూలైన్లలో ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. అయితే తాజాగా తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ పెరిగింది. టోకెన్లు లేని భక్తుల సర్వదర్శనానికి 24 గంటల సమయం పడుతుంది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి రద్దీ ఒక్కసారిగా పెరిగిపోయింది. టోకెన్లు లేని సర్వదర్శనానికి భక్తులకు 24 గంటల సమయం పడుతుంది. మొత్తంగా 31 కంపార్ట్మెంట్లలో స్వామివారి దర్శనం కోసం భక్తులు వేచి ఉన్నారు.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న శ్రీవారి భక్తులు స్వామివారి దర్శనం కోసం వస్తూ ఉంటారు.ఈ నేపథ్యంలో ప్రతిరోజు వేల మంది క్యూ లైన్ లో వేచి ఉంటారు. నిన్న ఒక్కరోజే స్వామివారిని దర్శించుకోవడానికి 68,000 మందికి పైగా భక్తులు వచ్చారు. ఇందులో 27 వేల మందికి పైగా తలనీలాలు సమర్పించుకున్నారు. ఇక నిన్న ఒక్కరోజే హుండీ ఆదాయం రూ.4.23 కోట్లు వచ్చినట్లు టీటీడీ తెలిపింది.
ఫిబ్రవరి నెలకు సంబంధించిన రూ.300 ప్రత్యేక దర్శనం టికెట్లు ఈరోజు ఉదయం 10 గంటలకు విడుదల కానున్నాయి. ఇక ఇదే రోజు మధ్యాహ్నం మూడు గంటల సమయంలో గదుల బుకింగ్ కోటా కూడా విడుదల చేస్తున్నారు. శ్రీవారి భక్తులు అధికారిక వెబ్సైట్లో టిక్కెట్లు బుక్ చేసుకోండి.
ఇక నిన్న తిరుమలకు రూ.20 లక్షల విలువ చేసే వినికిడి యంత్రాలను బహుకరించారు. తిరుపతికి చెందిన విరాట్ అనే భక్తుడు వినికిడి యంత్రాలను టీటీడీ భవనంలోకి అందజేశారు. పిల్లలకు ఈ వినికిడి యంత్రాలు పూర్తిగా ఉచితంగా అందించనున్నారు.
నిన్న తిరుచానూరులో శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి కార్తీకమాస మహోత్సవాలు వైభవంగా జరిగాయి. కల్కీ అలంకారంలో అశ్వ వాహనంపై అమ్మవారు దర్శనం ఇచ్చారు. నాలుగు మాడవీధుల్లో విహరించి భక్తులకు కనులవిందు చేశారు. గజరాజులు భక్తజన బృందాలు, కోలాటాలతో వైభవంగా వాహన సేవ జరిగింది.