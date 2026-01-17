Tirumala: తిరుమలలో పెరిగిన భక్తుల రద్దీ.. శ్రీవారి దర్శనానికి ఎంత సమయం పడుతుందంటే..?

Tirumala Huge Rush: సంక్రాంతి సెలవులు ముగుస్తున్న నేపథ్యంలో తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ భారీగా పెరిగింది. మొన్నటి వరకు శ్రీవారి దర్శనానికి కేవలం 6 గంటల సమయం పట్టింది. సంక్రాంతి సందర్భంగా అందరికి సొంతూళ్లకు వెళ్లారు. ఈ నేపథ్యంలో తిరుమల రద్దీ తక్కువగా ఉంది. అయితే నిన్న శ్రీవారి దర్శనానికి భక్తుల రద్దీ ఒక్కసారిగా పెరిగిపోయింది. సర్వదర్శనానికి 24 గంటల సమయం పడుతుంది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి 24 గంటల సమయం పడుతుంది. ఒక్కసారిగా తిరుమలలో రద్దీ పెరుగుతుంది. సంక్రాంతి సెలవులు ముగియనున్న నేపథ్యంలో నిన్న ఒక్కరోజే సర్వదర్శనానికి 24 గంటల సమయం పట్టింది. ఇక ఈరోజు రేపు శని, ఆదివారాలు కాబట్టి రద్దీ పెరగనుంది.
భక్తుల రద్దీ శిలా తోరణం నుంచి క్యూ లైన్ లో కొనసాగుతోందని టీటీడీ వెల్లడించింది. నిన్న హుండీ ఆదాయం ఒక్కరోజే రూ.3.41 కోట్లు వచ్చింది. స్వామివారి దర్శనానికి 78 వేల మందికి పైగా వచ్చారు. ఇందులో 31 వేల మందికి పైగా తలనీలాలు సమర్పించారు.
తిరుమలలో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి పార్వేటు ఉత్సవం నిర్వహించారు. మకర సంక్రమం మరుసటి రోజు ఈ వేడుకలు కనుల పండుగ కనుమ రోజున నిర్వహించారు. గోదా పరిణోత్సవం అనంతరం ఈ వేడుకలు అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించారు.
ఇక తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి ఆలయంలో ఉండాలి. శ్రీ గోదాదేవి చెంత నుండి శ్రీవారికి ప్రత్యేక మాలు మాలలు కానుకగా వెళ్లాయి. ఈ మాలలను శ్రీవారి మాలలు మూర్తికి అందంగా అలంకరించారు. ఇక శ్రీ మలయప్ప స్వామి వారి నివేదనము హారతి జరిపించారు.
ఇటీవల తిరుమలలో శ్రీ వైకుంఠ ఏకాదశి ఉత్సవాలు వైభవంగా చేరువై కొన్ని లక్షల మంది దర్శించుకున్నారు. మొదట లక్కీ డిప్ ద్వారా ఎంపికైన భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు. ఆ తర్వాత ఫ్రీ దర్శనం టోకెన్లు లేని ఉచిత దర్శన భాగ్యం కూడా ప్రజలకు కల్పించారు. ఎక్కువ మొత్తంలో సాధారణ భక్తులకు పెద్ద పీట వేసింది టీటీడీ.