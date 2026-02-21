Tirumala: తిరుమలలో పెరిగిన రద్దీ.. శ్రీవారి దర్శనానికి ఎన్ని గంటల సమయం పడుతుందంటే..?

Tirumala Huge Rush Today: తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ ఒక్కసారిగా పెరిగిపోయింది. శ్రీవారి దర్శనానికి క్యూలైన్లలో పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు. ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచిన తిరుమలేశుని దర్శనానికి టోకెన్లు లేని భక్తులకు సుమారు 20 గంటల సమయం పడుతుంది. శిలాతోరణం వరకు ఈ రద్దీ ఉంది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
తిరుమలలో ఒక్కసారిగా భక్తుల రద్దీ పెరిగింది. టోకెన్లు లేని శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 20 గంటల సమయం పడుతుంది. క్యూలైన్లో శిలాతోరణం వరకు భక్తులు స్వామివారి దర్శనం కోసం వేచి ఉన్నారు.
నిన్న ఒక్కరోజే శ్రీవారి దర్శనం 68 వేల మందికి పైగా భక్తులు చేసుకున్నారు. ఇందులో 28 వేల మందికి పైగా స్వామివారికి తలనీలాలు సమర్పించారు. ఇక నిన్న ఒక్కరోజే స్వామివారి హుండీ ఆదాయం రూ.3.46 కోట్లు వచ్చిందని టీటీడీ తెలిపింది.
అయితే తిరుమలలో వేసవి రద్దీ దృష్ట్యా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం బోర్డు తగిన ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. పక్కా ప్రణాళికలతో సమర్థవంతంగా టీటీడీ అదనపు ఈ వో వెంకయ్య చౌదరి తెలిపారు నిన్న పద్మావతి అతిథి గృహంలో సమావేశం అయ్యారు.
వేసవి సెలవుల నేపథ్యంలో పెద్ద మొత్తంలో భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకోవడానికి వస్తారు. వారికి సకల సదుపాయాలు కల్పించనున్నారు. అన్న, ప్రసాదం నిర్వహణ సమర్థవంతంగా అమలు చేయనున్నారు. నడకదారి భక్తులకు కూడా వైద్య సదుపాయాలు మెరుగు చేయనున్నారు.
ఇక మే నెలలకు సంబంధించిన దర్శనం కోటాను కూడా ఈ నెల 18వ తారీకు నుంచి టోకెన్లు విడుదల చేశారు. తిరుమల ప్రత్యేక దర్శనం రూ.300 తో పాటు లక్కీ డిప్ దర్శనాలు కూడా కల్పించనున్నారు. భక్తులు ముందుగానే అధికారిక వెబ్సైట్లో ఈ టికెట్లు బుక్ చేసుకోవాలి.