English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Tirumala: తిరుమలలో పెరిగిన రద్దీ.. శ్రీవారి దర్శనానికి ఎన్ని గంటల సమయం పడుతుందంటే..?

Tirumala: తిరుమలలో పెరిగిన రద్దీ.. శ్రీవారి దర్శనానికి ఎన్ని గంటల సమయం పడుతుందంటే..?

Tirumala Huge Rush Today: తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ ఒక్కసారిగా పెరిగిపోయింది. శ్రీవారి దర్శనానికి క్యూలైన్‌లలో పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు. ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచిన తిరుమలేశుని దర్శనానికి టోకెన్లు లేని భక్తులకు సుమారు 20 గంటల సమయం పడుతుంది. శిలాతోరణం వరకు ఈ రద్దీ ఉంది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.. 
 
1 /5

 తిరుమలలో ఒక్కసారిగా భక్తుల రద్దీ పెరిగింది. టోకెన్లు లేని శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 20 గంటల సమయం పడుతుంది. క్యూలైన్‌లో శిలాతోరణం వరకు భక్తులు స్వామివారి దర్శనం కోసం వేచి ఉన్నారు.  

2 /5

 నిన్న ఒక్కరోజే శ్రీవారి దర్శనం 68 వేల మందికి పైగా భక్తులు చేసుకున్నారు. ఇందులో 28 వేల మందికి పైగా స్వామివారికి తలనీలాలు సమర్పించారు. ఇక నిన్న ఒక్కరోజే స్వామివారి హుండీ ఆదాయం రూ.3.46 కోట్లు వచ్చిందని టీటీడీ తెలిపింది.  

3 /5

 అయితే తిరుమలలో వేసవి రద్దీ దృష్ట్యా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం బోర్డు తగిన ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. పక్కా ప్రణాళికలతో సమర్థవంతంగా టీటీడీ అదనపు ఈ వో వెంకయ్య చౌదరి తెలిపారు నిన్న పద్మావతి అతిథి గృహంలో సమావేశం అయ్యారు.   

4 /5

 వేసవి సెలవుల నేపథ్యంలో పెద్ద మొత్తంలో భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకోవడానికి వస్తారు. వారికి సకల సదుపాయాలు కల్పించనున్నారు. అన్న, ప్రసాదం నిర్వహణ సమర్థవంతంగా అమలు చేయనున్నారు. నడకదారి భక్తులకు కూడా వైద్య సదుపాయాలు మెరుగు చేయనున్నారు.  

5 /5

 ఇక మే నెలలకు సంబంధించిన దర్శనం కోటాను కూడా ఈ నెల 18వ తారీకు నుంచి టోకెన్లు విడుదల చేశారు. తిరుమల ప్రత్యేక దర్శనం రూ.300 తో పాటు లక్కీ డిప్ దర్శనాలు కూడా కల్పించనున్నారు. భక్తులు ముందుగానే అధికారిక వెబ్సైట్లో ఈ టికెట్లు బుక్ చేసుకోవాలి.

Tirumala huge rush today Tirumala darshan waiting time TTD latest update Srivari darshan 20 hours Tirumala queue status today

Next Gallery

Daily Rasiphalalu: ఫిబ్రవరి 21 రాశి ఫలాలు.. ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ యోగం ఉన్న రాశులు ఇవే!