  • Tirumala Hundi: తిరుమల హుండీలో రూ.400 కోట్ల పాతనోట్లు.. మార్పిడి కుదరదని కేంద్రం స్పష్టం!

Tirumala Hundi: తిరుమల హుండీలో రూ.400 కోట్ల పాతనోట్లు.. మార్పిడి కుదరదని కేంద్రం స్పష్టం!

Tirumala hundi news: ప్రపంచ నలుమూలల నుంచి తిరుమల శ్రీవారి భక్తులు స్వామివారి దర్శనానికి వస్తూ ఉంటారు. ఈ సందర్భంగా వారు హుండీలో స్వామివారికి మొక్కలు, కానుకలు కూడా వేస్తుంటారు. అలా తిరుమల హుండీలో రూ.400 కోట్ల పాత నోట్లు ఉన్నాయి. దీన్ని మార్పిడి చేయడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రస్తుతం నో చెబుతోంది. పలుమార్లు పత్రాలు ఇచ్చినా.. నోట్ల మార్పిడి కుదరదని కేంద్రం స్పష్టం చేసింది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
 
ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచిన తిరుమలను నిత్యం భక్తులతో రద్దీగా ఉంటుంది. మొక్కులు చెల్లించుకోవడానికి భక్తులు శ్రీవారి దర్శనానికి వెళుతుంటారు. అక్కడ స్వామివారికి మొక్కులు, కానుకలు వంటివి చెల్లిస్తూ ఉంటారు.  

అయితే తిరుమలలో శ్రీవారి హుండీకి రద్దయిన రూ.500, రూ.1000 నోట్లు కూడా ఇప్పటికీ వస్తూనే ఉన్నాయి. అవి ప్రస్తుతం దాదాపు రూ.400 కోట్లకు చేరాయి. వీటి మార్పిడి కోసం టీటీడీ పలుమార్లు కేంద్రానికి పత్రాలు ఇచ్చిన నోట్ల మార్పిడికి కుదరదని కేంద్రం స్పష్టం చేసింది.  

 అయితే రద్దు చేసిన రూ.2000 నోట్లు కూడా భారీగానే వస్తున్నట్లు సమాచారం. ప్రతినెలా రూ. 30 నుంచి రూ.35 కోట్లు వస్తుండగా బ్యాంకుల ద్వారా రెండు నెలలకోసారి మార్పిడి చేసుకున్నట్లు వెల్లడించింది.  

 తిరుమలలో భక్తుల సౌకర్యార్థం కోసం టీటీడీ కొత్త సాంకేతికతను కూడా తీసుకువస్తుంది. భక్తులకు మరింత ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని కల్పించేలా టీటీడీ వర్చువల్ రియాలిటీ అందుబాటులోకి తీసుకురానుంది. దీంతో గంటల తరబడి క్యూలైన్లో ఉండే భక్తులకు ఆధ్యాత్మికతవైపు ఈ కొత్తసాంకేతికత మళ్లిస్తుంది.  

ఈ వీఆర్‌ హెడ్‌సెట్స్‌ శ్రీవారి క్షేత్ర విశేషాలు, పవిత్ర దృశ్యాలను వర్చువల్ విధానంలో వీక్షించవచ్చు. ఇక తిరుమలలో భక్తి భక్తుల రద్దీ పెరుగుతూ వస్తోంది. నిన్న ఒక్కరోజే స్వామివారిని 77 వేలమందికి పైగా భక్తులు దర్శనం చేసుకున్నారు.  

 ఇందులో 26 వేలమందికి పైగా స్వామివారికి తలనీలాలు సమర్పించారు. నిన్న ఒక్కరోజే శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.4.75 కోట్లు. ప్రస్తుతం ఏడు కంపార్ట్మెంట్లలో భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. SSD టోకెన్ లేని భక్తులకు 6 గంటల సమయం పడుతుంది.

