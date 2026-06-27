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Tirumala: తిరుమలలో శాస్త్రోక్తంగా ప్రారంభమైన శ్రీవారి జ్యేష్ఠాభిషేకం.. ఏడాదికి ఒక్కసారే జరిగే ఆ రహస్య క్రతువు వెనుక కథ ఇదీ!

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 27, 2026, 07:14 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 07:14 AM IST

Tirumala Srivari Jyeshtabhishekam: తిరుమలలో శ్రీవారికి జ్యేష్ఠాభిషేకం మొదలైంది. ప్రతి ఏటా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో జేష్ఠ మాసంలో ఈ వేడుకను చాలా ఘనంగా నిర్వహిస్తారు. స్వామివారి ఉత్సవ విగ్రహాలకు ఆలయ సంప్రదాయాల ప్రకారం ప్రత్యేక అభిషేకాలు చేస్తారు. ఈ క్రమంలోనే నిన్న శుక్రవారం నుంచి జ్యేష్ఠాభిషేకం మొదలైంది, దీని గురించి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం.
 

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తిరుమల జ్యేష్ఠాభిషేకం

జ్యేష్ఠాభిషేకం కోసం తిరుమలలో చాలా అద్భుతమైన ఏర్పాట్లు చేశారు. మొదటి రోజు వజ్ర కవచం, రెండో రోజు ముత్యాల కవచం, మూడో రోజు బంగారు కవచంతో అలంకరించి మూడు రోజుల పాటు ఈ వేడుకను ఉత్సవంగా జరుపుతారు. ఈ సమయంలో రకరకాల ఆభరణాలతో స్వామివారిని అలంకరించి అభిషేకాలు చేస్తారు.  

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శ్రీవారి జ్యేష్ఠాభిషేకం

ముఖ్యంగా జ్యేష్ఠ మాసంలో పాలు, పెరుగు, తేనె, చందనం వంటి పవిత్ర ద్రవ్యాలతో స్వామివారికి అభిషేకం చేస్తారు. ఇలా చేయడం వల్ల ఉత్సవ విగ్రహాల పవిత్రత మళ్ళీ పునరుద్ధరించబడుతుందని భక్తుల నమ్మకం. అంతేకాకుండా, ఈ సమయంలో శ్రీవారిని దర్శించుకుంటే చాలా పుణ్యం వస్తుందని నమ్మి వేల సంఖ్యలో భక్తులు వస్తున్నారు.  

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మలయప్ప స్వామి వజ్ర కవచం

1990లో ఈ ఉత్సవమూర్తులను ఏర్పాటు చేశారు. తరతరాలుగా అభిషేకాలు చేయడం వల్ల ఈ విగ్రహాలు అరిగిపోకుండా కాపాడటమే ఈ వేడుక ముఖ్య ఉద్దేశ్యం. ఆలయంలోని సంపంగి ప్రదక్షిణ మార్గంలో ఉన్న కళ్యాణమండపంలో ఉదయం, సాయంత్రం ఈ వేడుకలు జరుగుతాయి.  

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తిరుమల వార్తలు

రిత్వికులు శాంతి హోమం నిర్వహించి జ్యేష్ఠాభిషేకం చేస్తారు. శ్రీదేవి, భూదేవి సమేత మలయప్ప స్వామి వారికి తిరుమంజనం కూడా నిర్వహించారు. వేద పండితులు శ్రీ సూక్తం, భూ సూక్తం, పురుష సూక్తం వంటి మంత్రాలు పఠిస్తుండగా పాలు, పెరుగు, తేనె, కొబ్బరి నీళ్లు, పసుపు, చందనంతో విగ్రహాలకు విశేష అభిషేకం చేశారు.  

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టీటీడీ జ్యేష్ఠాభిషేకం

సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు ఉత్సవ మూర్తులకు వజ్రకవచంతో అలంకరించి సహస్ర దీపాలంకరణ చేశారు. ఆ తర్వాత శ్రీదేవి, భూదేవి సమేత మలయప్ప స్వామి వజ్ర కవచంలో ఆలయ నాలుగు మాఢవీధుల్లో విహరిస్తూ భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు.  

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తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం

తిరుమలలో జరిగే ఈ జ్యేష్ఠాభిషేకాన్ని చూడటానికి దేశం నలుమూలల నుండి భక్తులు వస్తున్నారు. ఆలయ అర్చకులు, సిబ్బంది సంప్రదాయ పద్ధతిలో ఈ అభిషేకాన్ని నిర్వహించడం వల్ల తిరుమల దేవస్థానంలో ఈ జ్యేష్ఠాభిషేకం ఎంతో ఆధ్యాత్మిక వైభవాన్ని సంతరించుకుంది.

TAGS:
tirumala jyeshtabhishekam
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