/నిర్లక్ష్యం కాదు.. ముందే గుర్తించాం! శ్రీవారి ఆలయ గోపురంపై దెబ్బతిన్న శ్రీకృష్ణుడి విగ్రహంపై క్లారిటీ ఇచ్చిన టీటీడీ!

TTD Clarity: ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన తిరుమల శ్రీవారి ఆలయ గోపురం పై ఉన్న శ్రీకృష్ణ విగ్రహం దెబ్బతిన్న అంశంపై నిన్నటి నుంచి ఒక వార్త వైరల్ అవుతోంది. అయితే ఈ విషయం టీటీడీ ముందుగానే గుర్తించిందని, ఇందులో ఎలాంటి నిర్లక్ష్యం జరగలేదని స్పష్టతనిచ్చింది. ఆ పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
తిరుమలలో ప్రతిరోజూ వేల సంఖ్యలో భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం కోసం వస్తుంటారు. ఇక్కడి ఆలయాలు ఎంతో విశిష్టమైనవి. ఇటీవల ఆలయ గోపురం పై ఉన్న శ్రీకృష్ణ విగ్రహం దెబ్బతిన్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. దీనిపై టీటీడీ స్పందిస్తూ, ఈ విషయాన్ని ముందే గుర్తించామని, ఇందులో ఎటువంటి నిర్లక్ష్యం జరగలేదని తెలిపింది.
ప్రధానంగా మహాగోపురం పై వందలాది విగ్రహాలు ఉంటాయి. గత కొంతకాలంగా ఎండలు, వర్షాలకు గురవ్వడం వల్ల ఈ విగ్రహాలకు మరమ్మతులు అవసరమయ్యాయి. బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని పెయింటింగ్, మరమ్మతు పనులు చేపట్టారు.
అవసరాన్ని బట్టి విగ్రహాలను మరమ్మతు చేయడంతో పాటు, పాత వాటిని తొలగించి కొత్తవి కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. శ్రీకృష్ణ విగ్రహానికి మరమ్మతులు అవసరమని టీటీడీ గుర్తించడమే కాకుండా, వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించింది.
ఈ క్రమంలో, వాస్తవాలు తెలియకుండా సామాజిక మాధ్యమాల్లో దురుద్దేశపూర్వకంగా వార్తలను ప్రచారం చేయడం సరికాదని టీటీడీ స్పష్టం చేసింది. ఆలయ పవిత్రతకు సంబంధించిన అంశాలపై భక్తుల్లో అపోహలు లేదా ఆందోళన కలిగించేలా దుష్ప్రచారం చేయవద్దని టీటీడీ సూచించింది.
ఇక టీటీడీ బోర్డు సభ్యులు శ్రీ దర్శన్ సతీమణి, శ్రీమతి యశోద దర్శన్, టీటీడీ వెంకటేశ్వర గోసం రక్షణ ట్రస్టుకు రూ. 10 లక్షలు విరాళంగా అందించారు. ఈ మేరకు దాతలు శ్రీవారి ఆలయంలోని రంగనాయకుల మండపంలో ఈవో శ్రీ సిహెచ్ వెంకయ్య చౌదరికి తమ విరాళాన్ని అందజేశారు.