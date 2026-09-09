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నిర్లక్ష్యం కాదు.. ముందే గుర్తించాం! శ్రీవారి ఆలయ గోపురంపై దెబ్బతిన్న శ్రీకృష్ణుడి విగ్రహంపై క్లారిటీ ఇచ్చిన టీటీడీ!

Written ByRenuka Godugu
Published: Sep 09, 2026, 08:08 AM IST|Updated: Sep 09, 2026, 08:08 AM IST

TTD Clarity: ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన తిరుమల శ్రీవారి ఆలయ గోపురం పై ఉన్న శ్రీకృష్ణ విగ్రహం దెబ్బతిన్న అంశంపై నిన్నటి నుంచి ఒక వార్త వైరల్ అవుతోంది. అయితే ఈ విషయం టీటీడీ ముందుగానే గుర్తించిందని, ఇందులో ఎలాంటి నిర్లక్ష్యం జరగలేదని స్పష్టతనిచ్చింది. ఆ పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
 

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తిరుమల

తిరుమలలో ప్రతిరోజూ వేల సంఖ్యలో భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం కోసం వస్తుంటారు. ఇక్కడి ఆలయాలు ఎంతో విశిష్టమైనవి. ఇటీవల ఆలయ గోపురం పై ఉన్న శ్రీకృష్ణ విగ్రహం దెబ్బతిన్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. దీనిపై టీటీడీ స్పందిస్తూ, ఈ విషయాన్ని ముందే గుర్తించామని, ఇందులో ఎటువంటి నిర్లక్ష్యం జరగలేదని తెలిపింది.  

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తిరుమల గోపురం

ప్రధానంగా మహాగోపురం పై వందలాది విగ్రహాలు ఉంటాయి. గత కొంతకాలంగా ఎండలు, వర్షాలకు గురవ్వడం వల్ల ఈ విగ్రహాలకు మరమ్మతులు అవసరమయ్యాయి. బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని పెయింటింగ్, మరమ్మతు పనులు చేపట్టారు.   

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టీటీడీ స్పందన

అవసరాన్ని బట్టి విగ్రహాలను మరమ్మతు చేయడంతో పాటు, పాత వాటిని తొలగించి కొత్తవి కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. శ్రీకృష్ణ విగ్రహానికి మరమ్మతులు అవసరమని టీటీడీ గుర్తించడమే కాకుండా, వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించింది.  

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తిరుమల గోపురం కృష్ణుడి విగ్రహం

ఈ క్రమంలో, వాస్తవాలు తెలియకుండా సామాజిక మాధ్యమాల్లో దురుద్దేశపూర్వకంగా వార్తలను ప్రచారం చేయడం సరికాదని టీటీడీ స్పష్టం చేసింది. ఆలయ పవిత్రతకు సంబంధించిన అంశాలపై భక్తుల్లో అపోహలు లేదా ఆందోళన కలిగించేలా దుష్ప్రచారం చేయవద్దని టీటీడీ సూచించింది.  

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తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం

ఇక టీటీడీ బోర్డు సభ్యులు శ్రీ దర్శన్ సతీమణి, శ్రీమతి యశోద దర్శన్, టీటీడీ వెంకటేశ్వర గోసం రక్షణ ట్రస్టుకు రూ. 10 లక్షలు విరాళంగా అందించారు. ఈ మేరకు దాతలు శ్రీవారి ఆలయంలోని రంగనాయకుల మండపంలో ఈవో శ్రీ సిహెచ్ వెంకయ్య చౌదరికి తమ విరాళాన్ని అందజేశారు.  

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