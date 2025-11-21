English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Tirumala: ముగిసిన కార్తీక మాసం.. తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ ఎలా ఉందంటే..?

Tirumala: ముగిసిన కార్తీక మాసం.. తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ ఎలా ఉందంటే..?

Tirumala Rush Update: కార్తీక మాసం నిన్నటితో ముగిసింది. మార్గశిర మాసం ప్రారంభమైంది. అయితే తిరుమలలో కార్తీక మాసం సందర్భంగా భక్తుల రద్దీ భారీగా పెరిగిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే తాజాగా తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి ఎన్ని గంటల సమయం పడుతుంది? భక్తుల రద్దీ ఎలా ఉంది ? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
 
1 /5

 తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ ప్రతిరోజు కొన్ని వేల సంఖ్యలో ఉంటుంది. శ్రీవారి దర్శనం కోసం భక్తుల క్యూ లైన్‌లలో వేచి ఉంటారు. అయితే కార్తీక మాసం ముగిసిన అనంతరం మార్గశిరం ప్రారంభమైంది. ఈ నేపథ్యంలో తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ ఎలా ఉంది? సర్వదర్శనానికి ఎన్ని గంటల సమయం పడుతుంది? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం  

2 /5

 తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ సాధారణంగానే ఉంది. టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 8 గంటల సమయం పడుతున్నట్లు సమాచారం. అయితే క్యూ కాంప్లెక్స్‌లలో శ్రీవారి దర్శనానికి 9 కంపార్ట్మెంట్లలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు.  

3 /5

 ఇక నిన్న ఒక్కరోజే 66,000 మందికి పైగా శ్రీవారిని దర్శించుకోగా.. అందులో 19,000 మందికి పైగా తలనీలాలు సమర్పించుకున్నారు. ఇక నిన్న ఒక్కరోజే హుండీ ఆదాయం రూ.4.61 కోట్లు వచ్చిందని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ప్రకటించింది.   

4 /5

 ఇక నిన్న కార్తీక అమావాస్య రోజు రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్మూ కూడా తిరుమలను దర్శించుకున్నారు. పద్మావతి విశ్రాంతి గృహం వద్ద ఆమెను హోం మంత్రి వంగలపూడి అనిత పుష్ప గుచ్ఛంతో ఆహ్వానించారు.   

5 /5

 తిరుమలలో అన్యమతానికి చెందిన చిహ్నంతో కూడిన స్టిక్కర్ వాహనం కలకలం రేపింది. అలిపిరి చెక్ పోస్ట్ వద్ద కూడా దీని గుర్తించలేకపోయారు. తిరుమల ఫైర్ ఆఫీస్‌ సమీపంలో పార్కింగ్ ప్రాంతంలో స్పీకర్ తొలగించారు. అనంతరం పోలీస్ స్టేషన్లో కూడా ఫిర్యాదు చేశారు.

Tirumala rush update Tirumala crowd status today Tirumala darshan time today Tirumala Devotees Rush TTD Latest News

Next Gallery

Gold -Silver Price Today: రూ. 8000తక్కువకే తులం బంగారం.. నవంబర్ 21వ తేదీ శుక్రవారం ఏపీ, తెలంగాణలో పసిడి ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?