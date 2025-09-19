English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Man Bites off Snake In Tirupati: తిరుపతిలో షాకింగ్ ఘటన.. నల్లత్రాచును కసితీరా కొరికేసి మరీ.. రాత్రంతా.!.

Drunk Man bites off cobra snake in Tirupati: నల్లత్రాచును కసితీరా కొరికి రాత్రంతా తన పక్కనే పెట్టుకున్నాడు. ఆ తర్వాత అతను అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లడంతో వెంటనే కుటుంబ సభ్యులు ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
చాలా మంది పాములు కన్పిస్తే కిలోమీటర్ దూరంలో పారిపోతారు. అంతేకాకుండా పాములు ఉన్నచోట మరల వెళ్లేందుకు అస్సలు సాహాసం చేయరు.ఈ క్రమంలో కోబ్రాలు ఇటీవల అడవులు, చెరువులు ఉన్న చోట నుంచి ఎక్కువగా బైటకు వస్తారు. ఈ క్రమంలో పాములకు చెందిన ఘటనలు ఇటీవల ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి.  

ఈ నేపథ్యంలో కొంత మంది పాముల్ని చంపుతూ పైశాచీకంగా కూడా ప్రవర్తిస్తారు.  కోబ్రాల్ని చేతిలో పట్టుకుని ఖతర్నాక్ స్టంట్ లకు దిగుతారు. అంతే కాకుండా పాముల పట్ల క్రూరంగా కూడా ప్రవర్తిస్తారు. ఈ క్రమంలో పాములు వానాకాలంలలో ఎక్కువగా మానవ ఆవాసాల్లోకి వస్తాయి.  

అయితే.. తాజాగా.. తిరుపతి జిల్లా తొట్టంబేడుమండలం చియ్యవరంలో ఇటీవల దారుణం చోటు చేసుకుంది.  వెంకటేష్ అనే వ్యక్తి మద్యం మత్తులో రాత్రి పూట ఇంటికి వస్తున్నాడు. ఇంతలో అతడ్ని నల్లత్రాచు కాటు వేసింది. దీంతో కోపంలో ఊగిపోయిన అతగాడు నల్లత్రాచుపై కసితీరా దాడి చేశారు. 

అంతే కాకుండా దాని తలను కొరికి అత్యంత వైలెంట్ గా ప్రవర్తించాడు. రాత్రిపూట నల్లత్రాచును తీసుకుని తన ఇంటికి వెళ్లాడు. బెడ్ మీద పెట్టుకుని పడుకున్నాడు. తెల్లవారు జామున అతగాడు అపస్మారకస్థితిలోకి వెళ్లడంతో వెంటనే స్థానిక ఆస్పత్రికి తరలించారు.   

హెల్త్ కండీషన్ సీరియస్ గా ఉండటంతో మరల అతడ్ని తిరుపతిలోని రుయా ఆస్పత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం రుయాలో అతనికి వైద్యం అందిస్తున్నారు. మరికొన్ని గంటల వరకు ఏమి చెప్పలేమని వైద్యులు చెప్పారు. మొత్తంగా ఈ ఘటన ప్రస్తుతం సామాజిక మాధ్యమాలలో వైరల్గా మారింది.

