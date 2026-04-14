Tirumala News: తిరుమలకు పోటెత్తిన భక్తులు.. సర్వదర్శనానికి 18 గంటల పైగా సమయం..

TTD News: కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం  వేంకటేశ్వర స్వామి వారి దర్శనానికి భక్తులు పోటెత్తారు. దీంతో తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ గణనీయంగా పెరిగింది. వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్‌లోని అన్ని కంపార్ట్‌మెంట్లు భక్తులతో నిండిపోయింది. దీంతో క్యూ లైన్లు వెలుపల వరకు సాగాయి.
Tirumala Tirupathi Devastanam: తిరుమల వెంకన్న స్వామిని దర్శించుకోవడానికి భక్తులు పోటెత్తారు.  ప్రస్తుతం టోకెన్లు లేని భక్తులకు స్వామివారి సర్వదర్శనం లభించడానికి సుమారు 18 గంటల సమయం పడుతోందని టీటీడీ  (TTD)తెలిపింది. 

మరోవైపు తిరుమలలో భక్తుల రాక నిరంతరాయంగా కొనసాగుతోంది. నిన్న ఒక్కరోజే 72,724 మంది భక్తులు శ్రీవారిని దర్శించుకోగా, 31,786 మంది భక్తులు తమ తలనీలాలు సమర్పించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు. 

భక్తులు సమర్పించిన కానుకల ద్వారా శ్రీవారి హుండీకి రూ.4.59 కోట్ల ఆదాయం సమకూరిందని టీటీడీ (Tirumala Tirupathi Devastanam) వెల్లడించింది. ఎండ తీవ్రత అధికంగా ఉన్నందున క్యూలైన్లలో వేచి ఉండే భక్తులు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.

భక్తుల రద్దీ దృష్ట్యా అధికారులు పారిశుధ్యం, తాగునీరు, అన్నప్రసాద వితరణలో ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా తగిన చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ఇక తిరుమల సర్వదర్శనం క్యూ లైన్లు రెండు కిలో మీటర్ల పైగా ఉంది. క్యూ లైన్ లో ఉన్న భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా తిరుమల దేవస్థానం నీళ్లు,పాలు, టిఫిన్స్ ను అందిస్తున్నారు. 

రాబోయే రోజుల్లో ఈ రద్దీ మరింత పెరిగే అవకాశాలున్నాయని టీటీడీ పేర్కొంది. రద్దీ నేపథ్యంలో తిరుమలలో ఉన్న అన్ని రూమ్స్, కాటేజీలు ఫుల్ గా ఉన్నాయి. కొంత మంది భక్తులు లాకర్స్ తీసుకొని ఆరు బయట సేద తీరుతున్నారు. టీటీడీ కూడా ముందస్తుగా స్లాట్ బుక్ చేసుకున్న వాళ్లే తిరుమల దర్శనానికి రావాలని చెబుతున్నారు.   

Next Gallery

Gold Bangles: లక్ష రూపాయలకే రెండు జతల బంగారు గాజులు.. ఛాన్స్ మిస్ చేసుకుంటే మళ్లీ వస్తుందో లేదో..!!