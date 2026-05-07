/Tirumala News: తిరుమల మాడవీధులను ఇకపై ఈ పేర్లతో పిలుస్తారు.. టీటీటీ కీలక నిర్ణయం..

Tirumala Mada Streets New Names: కోట్లాది భక్తుల కొంగు బంగారంగా విలసిల్లుతుంది తిరుమల పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రం. నిత్య కళ్యాణం పచ్చ తోరణం అన్నట్టుగా యేడాది పొడుగున శ్రీవారికి ఏదో ఒక ఉత్సవం జరగుతూనే ఉంటుంది. ఆ సంగతి పక్కన పెడితే.. తిరుమల ఆలయం చుట్టు వుండే ఖాళీ ప్రదేశాలను మాడ వీధలుగా పేర్కొంటారు. తాజాగా తిరుమలలో మాడ వీధులతో పాటు పలు ప్రాంతాలకు కొత్త పేర్లు పెడుతూ టీటీడీ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.
తిరుమల వీధులకు వేదాలు, ఉపనిషత్తులు, పురాణ ప్రాశస్త్యంతో పాటు 12 మంది శ్రీ వైష్ణవ ఆళ్వారులు, స్వామివారి పరమభక్తుల పేర్లు.. తరతరాలుగా వ గుర్తుండిపోయేలా తిరుమల కొండపై ఉన్న మాడ వీధులతో పాటు పల ప్రాంతాలకు కొత్త పేర్లు పెట్టడం జరిగింది.
తిరుమల ఆలయ ప్రాకారం చుట్టూ ఉండే ప్రాంగణాలకు తూర్పు మాడవీధికి - ఋగ్వేద మార్గం.. పశ్చిమ మాడ వీధికి.. సామవేద మార్గం.. దక్షిణ మాడవీధికి .. యజుర్వేద మార్గం.. ఉత్తర మాడవీధికి అధర్వణ వేద మార్గంగా పేర్లు మార్చబడ్డాయి.
ఇక తిరుమల ఆలయం ఎదురుగా ఉన్న ఖాళీ ప్రదేశాన్ని - భగవత్ రామానుజాచార్య ప్రాంగణంగా పేరు మార్చారు. ఇక బేడి ఆంజనేయస్వామి కొలువైన ఆలయ ప్రాంతాన్ని -- సాళువ నరసింహరాయల ప్రాంగణంగా పేరు పెట్టారు. మూవింగ్ బ్రిడ్జి నుంచి సహస్ర దీపాలంకరణ సేవ జరిగే ప్రాంతానికి - తిరుమలనంబి ప్రాంగణంగా నామకరణం చేశారు. ఆలయం వెనక భాగం ఉన్న ప్రాంతాన్ని అనంతాళ్వార్ ప్రాంగణంగా పేరు మార్చ బడింది.
అటు తిరుమలలో పలు కూడళ్ల పేర్లు కూడా మార్చారు..
నందకం గెస్ట్ సర్కిల్ ను - వకుళమాత కూడలిగా.. జీఎన్సీ సర్కిల్ ను గరుదాద్రి కూడలిగా..లేపాక్షి సర్కిల్ పేరు ఇకపై అన్నమయ్య కూడలిగా.. ఎస్ఎంసీ సర్కిల్.. పురందరదాసు కూడలిగా.. రామ్ బగీచ సర్కిల్ పేరు తొండమాన్ చక్రవర్తి కూడలిగా మార్చారు. వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్ కూడలిని - తిరుమలరాయ కూడలిగా కొత్తగా పేర్లు పెట్టారు.
తిరుమలలో ముఖ్యమైన మార్గాలు..
జీఎన్ సీ నుంచి లేపాక్షి సర్కిల్ - గరుడాద్రి మార్గంగా సంబోధిస్తారు. పద్మావతి విచారణ కార్యాలయం - రెస్ట్ హౌస్ - పద్మావతి మార్గంగా.. బస్టాండ్ నుంచి ఎంప్లాయిస్ క్యాంటీన్ - కులశేఖరాళ్వార్ల మార్గంగా.. పిండిమర సర్కిల్ నుంచి ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు.. ఔటర్ రింగ్ రోడ్డును ఇకపై తిరు వేంకటేపథంగా సంభోధించనున్నారు. ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ ఇకపై అన్నమాచార్య మార్గం..ఆకాశగంగ మార్గంగా పిలుస్తారు. రామ్ బగీచ నుంచి పుష్కరిణి - శ్రీ కృష్ణదేవరాయల మార్గం..జీఎన్సీ - లేపాక్షి నడకదారి.. నమ్మాళ్వార్ మార్గం.. శ్రీవారి మెట్టు నడకదారి.. శ్రీవారి మార్గంగా పేరు మార్చారు.