English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Br Naidu On Tirumala Darshan: తిరుమల భక్తులకు బంపర్ శుభవార్త.. 2 గంటల్లోనే శ్రీవారి దర్శనం.!. టీటీడీ చైర్మన్ కీలక ప్రకటన..

Ttd good news for devotees: టీటీడీ చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు కీలక ప్రకటన చేశారు. హైదరాబాద్ లో మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడిన ఆయన ఏఐ టెక్నాలజీతో భక్తులకు కేవలం ఒకటి నుంచి రెండు గంటల్లోనే దర్శనాలు అయ్యేలా చూస్తామన్నారు.ఈ క్రమంలో భక్తులు ఆనందంతో పండగ చేసుకుంటున్నారు.
1 /6

తిరుమల శ్రీవారిని చాలా మంది భక్తితో కొలుచుకుంటారు. కొంగు బంగారంగా, పిలిస్తే పలికే దైవంగాను భావిస్తారు. అందుకే ఎన్ని గంటలపైన కూడా క్యూలైన్ లలో వేచి ఉండి గోవిందా.. గోవిందా.. అంటూ నామస్మరణ చేస్తు ఆయన దర్శనం కోసం పరితపిస్తుంటారు.ఈ క్రమంలో శ్రీవారికి మన దేశం నుంచి కాకుండా దేశ విదేశాల నుంచి భక్తులు భారీగా తరలి వస్తున్నారు.   

2 /6

దీంతో రద్దీ మాత్రం ఏమాత్రం తగ్గడంలేదు.ఈ క్రమంలో ఇటీవల తిరుమలలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీ టెక్నాలజీని తీసుకొస్తే ఏవిధంగా ఉంటుందని టీటీడీ పాలక మండలి చర్చలు జరిపింది. ముఖ్యంగా సామాన్య భక్తులే ప్రయారిటీగా, గంటల కొద్ది వేచి ఉండాల్సిన అవసరం లేకుండా ఈజీగా దర్శనం అయ్యే విధంగా తిరుమలలో ఏఐ టెక్నాలజీపై టీటీడీ కసరత్తులు చేస్తుంది.  

3 /6

దీనిపై టీటీడీ చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు హైదరాబాద్ లో మీడియా సమావేశంలో భక్తుల్ని ఉద్దేశించి మాట్లాడారు. తిరుమలలో కేవలం 1 నుంచి 2 గంటల మధ్యలో స్వామి వారి దర్శనం అయ్యేలా టీటీడీ చర్యలు తీసుకుంటుందని బీఆర్ నాయుడు తెలిపారు. ఈ దర్శనాలు మరింత వేగంగా తీసుకొని రావడంపై చర్యలుతీసుకుంటున్నామన్నారు.  

4 /6

అదే విధంగా.. కేవలం ఏడాదిలో 30 వేల నకిలీ వెబ్ సైట్ లను క్రాష్ చేశామన్నారు. గతంలో వీఐపీ దర్శనాలు 10 గంటల వరకు ఉండేవన్నారు. కానీ తాము ఉదయం 8 నుంచి 8.30 వరకు ముగించేలా చర్యలు తీసుకున్నామన్నారు. తిరుమల చుట్టు  90 శాతం ఉన్న అడవుల్ని 110 శాతం పెంచేలా చర్యలు తీసుకున్నామన్నారు.

5 /6

తిరుమలలో ఉన్న అన్యమతస్తుల్ని ఇతర శాఖలకు, వాలంటరీ రిటైర్మెంట్ తీసుకునేలా చర్యలు తీసుకున్నామన్నారు. ప్రస్తుతం దేశంలో 320 వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయాలను నిర్మించామన్నారు. అదే విధంగా...మరో 500 నుంచి వెయ్యి ఆలయాలను నిర్మించాలని సంకల్పించినట్లు తెలిపారు.

6 /6

అదే విధంగా దేశంలోని ప్రతిరాష్ట్రంలో వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం ఉండేలా ముందుకు వెళ్తున్నామన్నారు. ఇప్పటికే 9 రాష్ట్రాల్లో ఆలయాల్ని నిర్మించామని, మిగత రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలకు కూడా లేఖలు రాశామని, వారు భూములు కేటాయించగానే అక్కడ కూడా ఆలయాల్ని నిర్మిస్తామని బీఆర్ నాయుడు ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించారు. ఒంటి మిట్ట ఆలయంలో అన్నదానం నిరంతరాయంగా జరుగుతుందన్నారు. టీటీడీ నుంచి ఒంటి మిట్టకు రూ. 4 కోట్లు కేటాయించామని బీఆర్ నాయుడు వెల్లడించారు.  

tirumala Tirumala Darshan TTD News ttd chairman br naidu lord Balaji devotees ai technology in lord Balaji darshan ttd takes the help of ai technology ttd divya darshan TTD Latest News tirumala ai technology darshan

Next Gallery

Lunar Eclipse: చంద్రగ్రహణం రాబోతుంది..ఈ రాశులకు ఇబ్బందులు తప్పవు!