English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Tirumala: తిరుమల భక్తులకు తీపి కబురు.. నవంబర్‌ 5, 9 తేదీల్లో ఆలయ విశేష పర్వదినాలు..!

Tirumala: తిరుమల భక్తులకు తీపి కబురు.. నవంబర్‌ 5, 9 తేదీల్లో ఆలయ విశేష పర్వదినాలు..!

November Special Events In Tirumala: కార్తీక మాసం సందర్భంగా తిరుమలలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తున్నారు. నిన్న గురువారం పుష్పయాగం ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ నేపథ్యంలో స్వామివారికి 16 రకాల పుష్పాలు, 6 రకాల పత్రాలతో శ్రీదేవి భూదేవి సమేత మలయప్ప స్వామికి పుష్పార్చన నిర్వహించారు. అయితే నవంబర్ నెలలో కూడా 5, 9 తేదీల్లో స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించనున్నారు.
 
1 /5

 తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో నవంబర్ 5, 9 తేదీల్లో విశేష పర్వదినాలు నిర్వహించనున్నారు. నవంబర్ 5 కార్తీక పౌర్ణమి సందర్భంగా ఆరోజు గరుడ సేవ నిర్వహించనున్నారు. ఇక నవంబర్ 9వ తేదీ కార్తీక వనభోజనం కూడా ఉంటుంది.  

2 /5

 ఇక తిరుమలలో కార్తీక మాసం సందర్భంగా నవంబర్ నెలలో ఒకటవ తేదీనే ప్రబోధనైకాదశి. రెండో తేదీ కైషిక ద్వాదశి ఆస్థానం చాతుర్మాస దీక్ష సమాప్తి. నవంబర్ 17వ తేదీ ధన్వంతరి జయంతి నిర్వహించనున్నారు.  

3 /5

 ఇక నిన్న స్వామివారికి పుష్పార్చనతో తిరుమల కొండ మొత్తం పులకించి పోయింది. కార్తీక మాసం సందర్భంగా తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో పుష్పయాగ మహోత్సవం శ్రవణ నక్షత్రం సందర్భంగా నిర్వహించారు. స్వామి, అమ్మవార్లకు చామంతి, సంపంగి, కనకాంబరం, తామర ఇతర పుష్పాల ఉపయోగించి పుష్పార్చన నిర్వహించారు.  

4 /5

గురువారం రోజు శ్రీవారి త్రైమాసిక మెట్లోత్సవం కూడా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా శ్రీ ఆనంద తీర్థాచార్యులు భక్తులకు మెట్లోత్సవం విశిష్టతను వివరించారు. ఈ నేపథ్యంలో భజన, ఉపదేశాలు నిర్వహించారు. ఆంధ్ర, తమిళనాడు, కర్ణాటకకు చెందిన భక్తులు ఈ ఉత్సవంలో పాల్గొన్నారు.  

5 /5

కార్తీక గురువారం సందర్భంగా తిరుమలలోని శ్రీ కపిలేశ్వర స్వామి ఆలయంలో కూడా చండీ హోమం ఘనంగా నిర్వహించారు. అంతేకాదు అక్టోబర్ 30 నుంచి నవంబర్ 7 వరకు శ్రీ కామాక్షి అమ్మవారి హోమం కూడా వైభవంగా నిర్వహించనున్నారు. ఇందులో రూ.500 చెల్లించి టికెట్ కొనుగోలు చేసి హోమంలో కూడా భక్తులు పాల్గొనవచ్చు.

BAPPAM TVలో ఈ వారం కొత్త సినిమాలు..
5
iBOMMA

BAPPAM TVలో ఈ వారం కొత్త సినిమాలు..

Tirumala November special events Tirumala Karthika Masam Tirumala Garuda Seva 2025 Tirumala Vanabhojanam TTD Latest Updates

Next Gallery

Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు ఈ రాశివారికి ఊహించని పరిణామం, మీ రాశి ఇదేనా?