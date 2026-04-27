  Tirumala: అశ్వవాహనంపై వరునిగా శ్రీనివాసుడు.. వైభవోపేతంగా 2వ రోజు పద్మావతి పరిణయోత్సవం, ఫోటోలు!

Tirumala: అశ్వవాహనంపై వరునిగా శ్రీనివాసుడు.. వైభవోపేతంగా 2వ రోజు పద్మావతి పరిణయోత్సవం, ఫోటోలు!

Padmavathi Parinayotsavam Enters Second Day: ఎండాకాలం నేపథ్యంలో తిరుమలకు భక్తులు పోటెత్తారు. ఈరోజు ఉదయం 7 గంటల వరకు సర్వదర్శనం టోకెన్ల భక్తులకు 12 గంటల సమయం శ్రీవారి దర్శనానికి పడుతోంది. 30 కంపార్ట్మెంట్లలో భక్తులు ఎదురుచూస్తున్నారు. తిరుమలలో నిన్న రాత్రి పద్మావతి పరియోత్సవ వేడుకలు వైభవంగా జరిగాయి. దానికి సంబంధించిన ఫోటోలు చూద్దాం. 
 
 తిరుమల నారాయణగిరి ఉద్యానవనంలో పద్మావతి పరిణయోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. నిన్న రెండో రోజు పద్మావతి శ్రీనివాసుల పరిణయోత్సవ వైశాఖ శుద్ధ దశమి తిథి నాడు వివాహముహూర్త దినమని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.   

మూడు రోజులపాటు నిర్వహించే ఈ పద్మావతి పరిణయోత్సవాల్లో రెండో రోజు అత్యంత ప్రత్యేకమైనదని చెప్పవచ్చు. శ్రీ మల్లయ్య స్వామి వారు అశ్వవాహనంపై సకల సర్వభౌమాధికార లాంఛనాలతో బంగారు తిరుచ్చీలపై శ్రీదేవి భూదేవి అనుసరించగా నారాయణ గిరి ఉద్యానవనానికి చేరుకున్నారు.  

 మొదటి రోజు స్వామివారికి, అమ్మవార్లకు ఎదుర్కోలు, పూల బంతులాట, నూతన వస్త్రధారణ కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. ఆ తర్వాత శ్రీవారు దేవేరులతో పల్లకిలోకి తిరువీధుల్లో ఊరేగారు.   

పద్మావతి పరిణయోత్సవాల్లో భాగంగా తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవం, సహస్రదీపాలకరణ సేవలు రద్దు చేశారు. భక్తులు ఈ విషయాన్ని ముందుగానే గ్రహించిన తిరుమలకు చేరుకోవాలి. ప్రతి ఏడాది ఈ పద్మావతి పరిణయోత్సవాలు నిర్వహిస్తారు. భక్తులకు కనుల పండుగ తిలకిస్తారు.  

 తిరుమల శ్రీవారి భక్తులకు టీటీడీ కీలక విషయాలు వెల్లడించింది. ప్రధానంగా తిరుమలలో ఇంధన కొరత లేదని తెలిపింది. ఆదివారం తిరుమలలో హెచ్ పి, ఐఓసీఎల్ పెట్రోల్ బంకుల్లో పెట్రోల్ అయిపోవడంతో నో స్టాక్‌ బోర్డులు బంకులు పెట్టాయి.  

అయితే సాయంత్రానికి పెట్రోల్ ట్యాంకర్లు చేరుకోవడంతో అందుబాటులోకి వచ్చింది . ఈరోజు ఉదయం కూడా ఐఓసీఎల్ పెట్రోల్ ట్యాంకర్ కూడా చేరుకుంటుందని తెలియజేసింది. పెట్రోల్ బంకులో ఇంధన కొరత రాకుండా ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోవాలని టీటీడీ అదనపు ఈఓ డీలర్లను కోరారు.  

