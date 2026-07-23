Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /తిరుమలలో వైభవంగా పల్లవోత్సవం.. శ్రీవారి ఆలయంలో ప్రత్యేకం.. అసలు కారణం తెలుసా?

తిరుమలలో వైభవంగా 'పల్లవోత్సవం'.. శ్రీవారి ఆలయంలో ప్రత్యేకం.. అసలు కారణం తెలుసా?

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 23, 2026, 08:09 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 08:09 AM IST

తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతోంది, సర్వదర్శనం కోసం 24 గంటల సమయం పడుతోంది. ఒక్కరోజులో 77,874 మంది భక్తులు శ్రీవారిని దర్శించుకోగా, వారిలో 35302 మంది స్వామి వారికి తలనీలాలు సమర్పించారు. అన్ని కంపార్ట్‌మెంట్లు నిండిపోయాయి. తిరుమలలో పల్లవోత్సవం అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది, ఆ పూర్తి వివరాలను తెలుసుకుందాం.
 

Tirumala1/5

తిరుమల

Tirumala Pallavotsavam: తిరుమలలో పల్లవోత్సవ వేడుకలు జులై 22, బుధవారం నాడు ఘనంగా నిర్వహించారు. మైసూరు మహారాజు జయంతిని పురస్కరించుకొని టీటీడీ ఈ పల్లవోత్సవాన్ని నిర్వహించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది.   

tirumala pallavotsavam 20262/5

తిరుమల పల్లవోత్సవం 2026

ప్రధానంగా తిరుమలలో సహస్ర దీపాలంకరణ సేవ అనంతరం, శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ మలయప్ప స్వామి వారి ఊరేగింపు కర్ణాటక సత్రానికి చేరుకుంది. అక్కడ మైసూరు సంస్థానం వారి ఆతిథ్యం స్వీకరించి వేంచేపు చేస్తారు.  

tirumala rush updates today3/5

తిరుమల శ్రీవారి దర్శనం రద్దీ

కర్ణాటక రాష్ట్ర ప్రభుత్వ, మైసూరు సంస్థాన ప్రతినిధులు స్వామివారికి ఆహ్వానం పలికి ప్రత్యేక హారతి సమర్పించారు. అక్కడ ప్రత్యేక పూజలు, నైవేద్యం సమర్పించగా భక్తులకు ప్రసాదాలు పంపిణీ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో టీటీడీ అదనపు ఈవో శ్రీ సిహెచ్ వెంకయ్య చౌదరి, బోర్డు సభ్యులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.  

ttd mysore maharaja jayanthi festival4/5

మైసూరు మహారాజు జయంతి తిరుమల

మరోవైపు, తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ పెరగడం వల్ల సర్వదర్శనానికి 24 గంటల సమయం పడుతోంది. అన్ని కంపార్ట్‌మెంట్లు నిండిపోయి, క్యూలైన్ షీలా తోరణం వరకు విస్తరించింది. ఒక్కరోజులో 77,874 మంది భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకోగా, హుండీ ద్వారా రూ. 4.92 కోట్ల ఆదాయం వచ్చిందని టీటీడీ తెలిపింది.  

Tirumala tirupati devasthanam5/5

తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం

బుధవారం శ్రీ వ్యాస ఆశ్రమం ఏర్పేడుకు చెందిన శ్రీశ్రీశ్రీ పరిపూర్ణానంద గిరి స్వాముల వారు తిరుమలలో శ్రీ వెంకటేశ్వరిని దర్శించుకున్నారు. వేద మంత్రోచ్ఛారణల మధ్య టీటీడీ ఆలయ ఈవో వెంకయ్య చౌదరి ఆయనకు ఘన స్వాగతం పలికారు.

TAGS:
tirumala pallavotsavam 2026
ttd mysore maharaja jayanthi festival
Tirumala crowd status today

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ఋతుపవనాల ప్రభావంతో ఏపీలో మరో 6 రోజులు భారీ వర్షాలు..
ap rains14 min ago
2
DA Hike News14 min ago
3
alamatti Dam Project29 min ago
4
Gold Rate Today39 min ago
5
High Tension at New Delhi54 min ago