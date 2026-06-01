/Tirumala: కనులపండువగా పౌర్ణమి గరుడసేవ.. మలయప్ప స్వామి రూపాన్ని చూస్తే మైమరచిపోవాల్సిందే!

Pournami Garuda Seva At Tirumala Photos: తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ తగ్గుతోంది.. అయితే శ్రీవారి దర్శనం కోసం సుమారు 12 గంటల సమయం పడుతోంది. వేసవి దృష్ట్యా గత కొన్ని రోజులుగా భక్తుల రాక విపరీతంగా పెరిగిన విషయం తెలిసిందే. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, నిన్న ఒక్కరోజే 90,826 మంది స్వామివారిని దర్శించుకోగా, 42,747 మంది తలనీలాలు సమర్పించారు. అలాగే ఒక్కరోజులోనే హుండీలో రూ.3.85 కోట్ల కానుకలు సమకూరాయి.
నిన్న పౌర్ణమి సందర్భంగా తిరుమలలో ప్రతి నెలా జరిగే గరుడసేవ అత్యంత వైభవంగా జరిగింది. సర్వాలంకార భూషితుడైన శ్రీ మలయప్ప స్వామి, దివ్యమైన గరుడ వాహనంపై కొలువై భక్తులకు కనువిందు చేశారు.
పౌరాణిక ప్రాశస్త్యం కలిగిన 108 వైష్ణవ దివ్య దేశాలలో గరుడసేవకు ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంది. ప్రతి నెలా పౌర్ణమి రోజున తిరుమలలో ఈ గరుడసేవను నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఈ వాహనంపై స్వామివారు భక్తులకు తిరు మాడవీధుల్లో విహరించి కనువిందు చేశారు.
మరోవైపు, తిరుపతిలోని శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు కూడా ఘనంగా జరిగాయి. శ్రీ రామ పట్టాభిషేక ఘట్టంలో సీతా లక్ష్మణ సమేత శ్రీ రామచంద్రుని రూపంలో స్వామివారు భక్తులను అనుగ్రహించారు.
అలాగే గోవిందరాజస్వామి ఉత్సవాలు కూడా నిన్న చక్రస్నానంతో ముగిశాయి. అయితే, తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ నెమ్మదిగా తగ్గుముఖం పడుతోంది. సర్వదర్శనం SSD టోకెన్ లేని భక్తులు స్వామివారి దర్శనం కోసం సుమారు 12 గంటల పాటు వేచి చూడాల్సి వస్తోంది.
తిరుమలలో వేసవి దృష్ట్యా రికార్డు స్థాయిలో భక్తుల సందర్శన జరిగిన సంగతి తెలిసిందే. నల్ల బంగారం కూడా రికార్డు స్థాయిలో భక్తులు శ్రీవారికి సమర్పించారు. ప్రతిరోజు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం భక్తుల సౌకర్యార్థం అనేక వసతులు కల్పించిన సంగతి తెలిసిందే.