Tirumala: తిరుమల గరుడ సేవ ఫోటోలు.. పౌర్ణమి వేళ మాడవీధుల్లో విహరించిన మలయప్ప, భక్తుల రద్దీ ఫుల్!

Garuda Seva In Tirumala Photos: తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతుంది. వేసవి దృష్ట్యా తిరుమలకు భక్తులు పోటెత్తారు. ప్రపంచ నలుమూలల నుంచి శ్రీవారి భక్తులు దర్శనానికి గంటల సమయంపాటు కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉంటారు. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి ప్రస్తుతం 24 గంటల సమయం పడుతుంది. అయితే నిన్న పౌర్ణమి వేళ వైభవంగా తిరుమలలో గరుడసేవ నిర్వహించారు. ఆ ఫోటోలు చూద్దాం.
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో భక్తుల రద్దీ పెరిగింది. వేసవి సెలవుల నేపథ్యంలో భక్తులు పోటెత్తారు. ప్రస్తుతం శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 24 గంటల సమయం పడుతుంది. కంపార్ట్మెంట్లనే నిండి బాట గంగమ్మ ఆలయం వరకు క్యూ లైన్ లో భక్తులు వేచి ఉన్నారు.
ఇక నిన్న ఒక్కరోజే 71 వేల మందికి పైగా భక్తులు శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. ఇందులో స్వామివారికి మొక్కులు చెల్లించి తలనీలాలు కూడా సమర్పించారు. ఇక నిన్న ఒక్కరోజే స్వామివారికి హుండీ ఆదాయం రూ.3.52 కోట్లు.
నిన్న తిరుమలలో వైభవంగా పౌర్ణమి వేళ గరుడసేవ నిర్వహించారు. రాత్రి 7 గంటలకు సర్వాలంకార భూషితుడైన శ్రీ మలయప్ప స్వామి గరుడని పై ఆలయ మాడవీధుల్లో విహరిస్తూ భక్తులకు కనివిందు చేశారు.
108 వైష్ణవ దివ్యదేశాలలోని గరుడసేవ అత్యంత ప్రాముఖ్యత సంతరించుకుంది. జ్ఞాన వైరాగ్య ప్రాప్తి కోరే మానవులు, జ్ఞాన వైరాగ్య రూపాలైన రెక్కలతో విహరించే గరుడని దర్శిస్తే సర్వపాపాలు తొలగుతాయని నమ్మకం.
తిరుమలలో జరిగిన గరుడ సేవలో శ్రీశ్రీశ్రీ చిన్న జీయర్ స్వామితో పాటు టీటీడీ అదనపు ఈవో తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఇక ఆలయ మాడవీధులని భక్తులతో రద్దీగా ఉంది. శ్రీ గరుడసేవలో ఊరేగుతున్న శ్రీవారిని కనులారా వీక్షించారు.