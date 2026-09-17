/తిరుమలకు ప్రైవేటు వాహనాలపై నిషేధం? సోషల్ మీడియా వైరల్ వార్తలపై TTD ఘాటు స్పందన!

Tirumala Private Vehicles: తిరుమల దేవస్థానం ఎంతో విశేషమైంది. ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచినది. ఇక్కడ నిత్యం శ్రీవారి భక్తులు స్వామివారి దర్శనం కోసం ఎదురు చూస్తుంటారు. సాధారణంగా తిరుమల కొండపైకి వెళ్లాలంటే బస్సులతోపాటు కొన్ని ఇతర ప్రైవేటు వాహనాలు కూడా వెళ్తాయి. అయితే, సోషల్ మీడియాలో నిన్న వార్త వైరల్ అయింది. రోజుకు కేవలం 15 వేల వాహనాలను మాత్రమే కొండపైకి అనుమతిస్తున్నారని ఆ తర్వాత వచ్చే వాహనాలను చెక్ పాయింట్ల వద్ద ఆపేస్తున్నారనే వార్త వైరల్ అయింది. అయితే, దీనికి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం క్లారిటీ ఇచ్చింది. తప్పుడు ప్రచారాన్ని నమ్మకూడదని భక్తులకు విజ్ఞప్తి చేసింది. ఆ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
తిరుమల ప్రైవేటు వాహనాలకు సంబంధించి నిన్నటి నుంచి ఒక వార్త వైరల్గా మారింది. అయితే, భక్తులు ఎలాంటి అసత్య ప్రచారాన్ని నమ్మకూడదని టీటీడీ విజ్ఞప్తి చేసింది. సాధారణంగా కొండపైకి బస్సులు, ఇతర వాహనాలు వెళ్తాయి. కానీ, వీటిపై టీటీడీ ఆంక్షలు విధించినట్లు వార్త చక్కర్లు కొట్టింది.
ప్రతిరోజూ కొండపైకి కేవలం 15 వేల వాహనాలను మాత్రమే అనుమతిస్తున్నారని.. ఆ తర్వాత వచ్చే వాహనాలను చెక పాయింట్ల వద్దే నిలిపి వేస్తున్నారని నిన్న సోషల్ మీడియాలో వార్త హల్చల్ చేసింది. ఇది టీటీడీ దృష్టికి వెళ్లింది.
దీనిపై తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం స్పందించింది. ఇది పూర్తిగ అవాస్తవం, తిరుమలకు వచ్చే ప్రైవేటు వాహనాల సంఖ్యపై ఎలాంటి నిర్ణయం టీటీడీ తీసుకోలేదని, ఆ వార్త పూర్తిగా కేవలం ప్రచారం భక్తులు వీటిని నమ్మకూడదని విజ్ఞప్తి చేసింది.
టీటీడీకి సంబంధించిన ఏవైనా నిర్ణయాలు తీసుకుంటే కేవలం టీటీడీ ప్రకటన జారీ చేస్తుంది. వాటిని మాత్రమే నమ్మాలి.. ఇతర అవాస్తవాలను నమ్మి, భక్తులు అయోమయానికి గురి కాకూడదని తెలిపింది. ఇలా ప్రచారం చేసేవారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని ఘాటుగా స్పందించింది.
తిరుమలకు నిన్న ఒక్కరోజే 71,196 మంది దర్శించుకున్నారు. ఇందులో శ్రీవారికి తలనీలాలు సమర్పించినవారు 22581, నిన్న ఒక్కరోజే హుండీ ఆదాయం రూ.2.46 కోట్లు వచ్చింది. మొత్తంగా లడ్డూ విక్రయం 3.69 లక్షలు.